Справедливороссы - за "Справедливый урожай"

Посадочными семенами свеклы, редиса, моркови и других овощей собралось одарить членов партии, а также малоимущих граждан региональное представительство партии "Справедливая Россия". Акция проводится в третий раз, однако только в этом году приобрела массовость. Затронутые кризисом жители села хотят получить реальную помощь, хотя бы в виде семян и психологической поддержки.

В прошлом году на районной выставке достижений в честь Дня Пожарского района шестеро сторонников партии принародно демонстрировали, какие овощи вырастают из "партийных" семян. Пришедшие на выставку лично удостоверились в действенности материальной поддержки и всхожести "партийных" семян. Так что в этом году за помощью образуются очереди. Тем не менее представители "Справедливой России" утверждают, что акция охватит все районы края и вырастить "партийные овощи" на своих приусадебных участках смогут все желающие.