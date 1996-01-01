Во Владивосток летят чиновники из Правительства РФ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 24 марта отправился в четырехдневное турне по России для обсуждения с регионами антикризисного плана правительства.

24 марта Шувалов провел селекторное совещание с главами субъектов Центрального федерального округа в Воронеже, на следующий день аналогичное заседание состоялось с участием губернаторов ДВО в Хабаровске. Сегодня, 26 марта, первый вице-премьер намерен обсудить антикризисные меры во Владивостоке с главой Приморского края. Как сообщил ранее Шувалов, глава правительства Владимир Путин дал указание обсудить антикризисный план в регионах и выяснить, чем живут люди, что они хотят увидеть в этом плане, чем его дополнить или что-то исключить". Планируется, что уже 6 апреля в Госдуме пройдет обсуждение антикризисных поправок в бюджет.

24 марта во Владивосток из Москвы для проведения ряда совещаний по вопросам саммита АТЭС прибыл еще один высокопоставленный московский чиновник - замминистра регионального развития Николай АШЛАПОВ, чтобы встретится с представителями "Дальневосточной дирекции Росстроя", властями города и края, проверить ход строительных работ на объектах саммита, сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на радио "Лемма".