Во Владивосток придет газ

Газификация Владивостока, в том числе объектов саммита АТЭС на острове Русский, обсуждалась на совещании в администрации края, которое провёл вице-губернатор края Юрий ЛИХОЙДА.

Юрий Лихойда, сообщает пресс-служба администрации края, рекомендовал проектировщикам рассмотреть возможность прокладки газопровода в едином технологическом коридоре, где также пройдут линии электропередач и участки водовода. Это позволит обойтись одной просекой в пригородных лесах, а значит, не окажет негативного влияния на экологию Владивостока, максимально сохранив "зелёные лёгкие" города.