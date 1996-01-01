"Мерседес" оказался не по карману

Руководитель пресс-службы правительства Антон ИВЛЕВ по этому случаю не преминул заметить, что бывший губернатор КОЛЕСОВ выбирал заведомо такое авто, цена которого не по карману жителям региона. Власти теперь собираются изменить условия и выставить машины на новый аукцион.