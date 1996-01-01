В Приамурье утверждена стратегия развития области до 2011 года

Губернатор Приамурья утвердил стратегию развития Амурской области, рассчитанную на период до 2011 года. В документе сформирована территориальная социально-экономическая система, которая будет обеспечивать достойный жизненный уровень амурчан на основе формирования и развития высококонкурентной экономики.