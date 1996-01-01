Сергей Ищенко: "Мы потеряли доверие крестьян"

Несмотря на включение отечественного агропромышленного комплекса в число приоритетных национальных проектов, сельское хозяйство остается проблемной и рисковой отраслью.

О наболевшем рассказывает генеральный директор Пищевого производственного объединения "Никольск", председатель комиссии по экономике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству Думы Уссурийского городского округа, кандидат технических наук Сергей ИЩЕНКО. - Сергей Анатольевич, вы неоднократно выступали с предложением разрешить развитым промышленным компаниям выкупать обанкротившиеся сельхозпредприятия и на их базе создавать собственные агропромышленные комплексы, видя в этом новую перспективу развития сельскохозяйственной отрасли... - И до сих пор уверен в эффективности этого решения, по крайней мере, на данном этапе. Если бы по такому пути пошли предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, это обеспечило бы полный замкнутый цикл производства пищевых продуктов и контроль качества сырья на всех стадиях. К тому же развитие предприятия "среднего" размера требует и "средних" размеров стартового капитала, что окажется по силам многим, далеко не гигантским промышленным предприятиям. Эти компании уже имеют профессиональную команду юристов и финансистов, которым по плечу решение вопросов с оформлением документов на землю, получением кредитов на строительство или реконструкцию животноводческих комплексов - то есть тех вопросов, в решении которых сами крестьяне пока бессильны. Хотя, безусловно, реализация такого предложения не решила бы всех проблем отрасли. - Многие говорят о переводе аграрного сектора на самоокупаемость, что думаете об этом вы? - Приморские сельхозпроизводители способны накормить жителей края, это подтверждают недавно опубликованные сводки управления статистики. Однако нередко красивые официальные цифры противоречат истинному положению вещей в отрасли. Простой пример: в Уссурийском районе в последние годы наблюдается положительная динамика производства овощей. Но при детальном рассмотрении вопроса оказывается, что прирост обеспечен за счет использования иностранной (китайской) рабочей силы. Встречаются и более абсурдные ситуации, когда китайские предприниматели за наличные деньги выкупали у руководителей некоторых хозяйств право распоряжаться не только землей, но и нанимать местных рабочих. Погнавшись за сиюминутной выгодой, неподумали о том, что вся прибыль в виде наличности перетекла за границу, а регион не только не вернул ни копейки в виде налогов, но и получил опустошенные земли, зараженные семена и развращенное сознание людей. Мы потеряли главное - веру крестьян в эффективность собственного труда, поэтому они за бесценок продают земельные паи, квоты на заготовку древесины... - свое право жить и работать на этой земле. Государственная доля непременно должна присутствовать во всех расходах на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. И говорить о полной самоокупаемости этого производства не только бессмысленно, но и преступно, ведь в погоне за "экономическими приоритетами" мы подвели огромную страну к порогу "продовольственной безопасности"! И вообще, сельское хозяйство никогда не было жирным куском для экономистов и бизнесменов. В этой отрасли не может происходить быстрой окупаемости вложенных средств. Поэтому нельзя требовать от аграриев того, на что способны производственники. Как показывает мировой опыт, в развитых странах и частные фермеры, и производители обязательно дотируются бюджетными средствами. А в противовес вынужденным затратам надо ставить более важные государственные приоритеты. - Но ведь государство выделяет дотации... - Да, деньги на развитие сельского хозяйства из федерального бюджета выделяются, но они распыляются, а крохотная часть, доходящая до конечного потребителя, не делает никакой погоды! Местные районные бюджеты по-прежнему ничтожны, их хватает разве что на выплату зарплаты бюджетникам. Разве можно на них построить сельский клуб или баню, заасфальтировать дорогу или установить водовод с очистными сооружениями? Одной рукой производителям выделяются дотации, а другой - одновременно повышают энерготарифы, и все остается на прежнем месте. А как объяснить крестьянину сложившийся диспаритет цен, когда литр молока у него переработчик готов купить за 16 рублей, а литр дизельного топлива ему хотят продать за 25? Хорошо еще, что 4 рубля на литр молока он может получить в виде дотаций. Из всех отраслей в сельском хозяйстве самая низкая доля оплаты труда в структуре себестоимости продукции! Сопоставьте приведенные цифры и поймете, насколько мизерно мы оцениваем труд скотников и доярок и почему они предпочитают самостоятельно продавать молоко на базаре по 50 рублей за литр, а не сдавать его оптом на молокозавод. - Вы очень горячо рассуждаете о проблемах сельского хозяйства России - накипело? - Я сам вырос в селе со 100-летней историей, и мне больно видеть, что происходит с русской деревней сейчас. Поэтому я готов посадить в автобус чиновников, политиков и провезти их по фермам и личным подворьям сельской глубинки, показывая реальное - бедственное положение деревни. Прежде чем вещать о светлом будущем села с высоких трибун, нужно понять суть сельского быта и труда. А для этого надо если не пожить в деревне, то хотя бы побывать там, увидеть реальность своими глазами и пропустить заботы селян через собственное сердце. Хотите знать, как работается на ферме или в свинарнике? За день пропитываешься такими запахами, что впору бежать от себя самого. При этом на ферме душевой комнаты нет, дома надо сначала воды из колодца принести да печку натопить, чтобы ее согреть, а единственная на всю деревню баня если и работает, то в лучшем случае один день в неделю... Не лучше условия труда у трактористов, комбайнеров или зоотехников. Конечно, жизнь селян всегда была тяжелой, но раньше они хотя бы ощущали заботу государства (при этом все равно желали лучшей доли своим детям). Приведу в пример случай из жизни. Одной доярке при вручении ордена на слете передовиков первый секретарь райкома дал слово, рассчитывая на то, что она пожелает своим детям продолжить династию, остаться в селе и т.д. После длительной паузы со слезами на глазах она сказала, что положит все свои силы и здоровье на то, чтобы ее дети перебрались в город и вели там нормальную человеческую жизнь. Ради этого она и работает на износ на совхозной ферме. Аплодировали все, включая первого секретаря и его зама. Но больше эту работницу в передовики не выдвигали. - И все-таки, есть ли целесообразность в программах, выдвигаемых правительством для подъема сельского хозяйства? - И на федеральном, и на местном уровне появляются вполне жизнеспособные и действенные проекты, но многие из них недостаточно продуманы и при ближайшем рассмотрении оказываются пунктирными и обрывочными. Например, прежде чем заявлять о планах по увеличению производства зерна за 3 года на 30%, надо позаботиться о достаточном количестве мест для его хранения, чтобы собранный урожай элементарно не сгнил, т.е. решать вопрос в комплексе. Комплексный подход очень важен и в кадровой политике. Сегодня в село наконец-то приходит импортная техника, о которой раньше можно было только мечтать, но на ней некому работать. Несмотря на то, что в некоторых приморских хозяйствах зарплата 15-20 тыс. руб. вполне реальна, а краевые программы "Квартира молодой семье" и "Социальное развитие села" позволяют сельским специалистам решить жилищный вопрос с государственной помощью, этого все равно недостаточно для привлечения квалифицированных кадров. Надо создать полноценную инфраструктуру, обеспечить достойные условия жизни, сравнимые с городскими, - лишь в этом случае можно рассчитывать на заполнение сельских вакансий горожанами. Давайте поднимать наконец-то сельское хозяйство с колен, придерживаясь единой, четко выверенной стратегии и решая любой вопрос в системе!