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Губернатор борется с безработицей увольнениями
Цифры официальной статистики показывают, что в Приморье число безработных вот-вот перевалит за 40 000, а в ближайшие три месяца общекраевую статистику существенно ухудшат владивостокские показатели - увольнение грозит еще 6 000 человек. Эти данные были доложены на краевом совещании глав муниципальных образований, посвященном ситуации с безработицей.
Полученная информация губернатора края Сергея ДАРЬКИНА откровенно разозлила, и он тут же попросил написать заявление об увольнении руководителя городской службы занятости. Понятно, что никакой центр занятости населения не может создать необходимое число рабочих мест и тем самым улучшить показатели. А тут еще Москва грозится не давать финансовую помощь тем регионам, которые не заботятся о возможных последствиях социального взрыва. Как говорится, есть от чего прийти в отчаяние.
В ближайший месяц рекомендацию написать заявление по собственному желанию может получить глава Чугуевского района Александр ДРОНИН. Никакие логические доводы губернатора не устраивали. "У нас в некоторых селах 100% безработица, просто закрылись лесоперерабатывающие пункты. И люди, узнав, что в течение трех месяцев в службе занятости можно получать 75% от зарплаты и потом еще три месяца около 5 000 по безработице, дружно встали в очередь за пособием, - докладывал Доронин. - Для села это неплохие деньги. Конечно, такие очереди какую хочешь статистику испортят". В итоге глава Чугуевского района получил публичный нагоняй и рекомендацию собственными силами исправить ситуацию.
Официальные показатели безработицы перевалили за 10% в Красноармейском, Кавалеровском и Чугуевском районах. Владивосток грозит попортить статистику массовым увольнением военнослужащих и заявленными планами 114 предприятий о грядущем плановом сокращении штатов в апреле-мае.
Более-менее приемлемый способ нашли для ждущих увольнения офицеров Тихоокеанского флота. По словам Константина СИДЕНКО, командующего Тихоокеанским флотом, государство не планирует тратить средства на переподготовку офицеров и эту задачу придется решать за счет договоренностей на местном уровне. Сергей ДАРЬКИН пообещал переговорить с руководителями ведущих вузов края. Скорее всего, полюбовная договоренность по вопросу переподготовки будет достигнута, что даст отсрочку для задачи немедленного трудоустройства уволенных в запас. Месяца на три.
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