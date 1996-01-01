Благовещенск: формула успеха

"Пусть Благовещенск будет городом, в котором хочется жить", - эта фраза принадлежит мэру административного центра Амурской области Александру МИГУЛЕ. Именно она определяет его цели. Во многом благодаря позиции градоначальника город, расположенный в месте слияния двух прекрасных дальневосточных рек - Амура и Зеи, становится краше, а условия проживания в нем - все более комфортными.

Не случайно, участвуя в минувшем году в конкурсе на звание самого благоустроенного города РФ, Благовещенск победил в номинации "За активную работу по совершенствованию архитектурного облика города". Представители Росстроя, который и организовал это своеобразное состязание, оценивали города по 30 критериям - обращали внимание на освещенность улиц, состояние жилья и коммунальных сетей, а также на реализацию национальных проектов.

Еще одно, пожалуй, самое крупное достижение года - Благовещенск подтвердил статус экспериментальной площадки России и вошел в так называемую "большую восьмерку" лучших инвестиционных проектов, которые и дальше будут получать финансовую поддержку центра. Речь идет о микрорайоне Северный, строительство которого начато три года назад. В чем особенности проекта и как идет его реализация? - таков первый вопрос "ДК", адресованный Александру Анатольевичу.

Проект Катании

- Действительно, проект нового микрорайона, где будут жить около 50 тысяч человек, весьма необычен. Начнем с того, что он выполнен по нашему заказу итальянским архитектором Коррадо КАТАНИ, очень современен и замечательно вписывается в общий облик Благовещенска. Ничего подобного на Дальнем Востоке до сих пор не было.

Второй момент, который я хотел бы отметить, - мы использовали право продажи земли (речь идет об участке площадью в 200 гектаров земли в границах улиц Школьная и Бульварная, Новотроицкого шоссе и реки Чигири) в аренду (сроком на пять лет) под комплексную застройку. В открытом аукционе победила Межрегиональная инвестиционная строительная коммунальная компания.

К реализации проекта, который в рамках нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" финансируется из федерального, областного и городского бюджетов, подошли тоже неординарно, в первую очередь приступив к созданию инфраструктуры и дорог. Как известно, по водоснабжению город находится уже на пределе, на верхних этажах домов, расположенных во втором и третьем микрорайонах, не хватает воды. Поэтому и было принято решение о строительстве и наращивании мощностей водозабора Зейский - он станет снабжать ею и старые кварталы, и новый микрорайон. Уже возводится водовод чистой воды от станции Моховая падь до распределительной сети города через микрорайон Северный. Строится также канализационный коллектор от очистных сооружений до основной перекачивающей станции на Амурской, 1.

Приступаем к решению проблемы энергоснабжения. В минувшем году очень хотелось начать строительство кольца на 110 кВт по Благовещенску, но, к сожалению, пришлось отложить проект на более поздние сроки, поскольку ДРСК не смогла выделить на его реализацию необходимые средства. Сейчас РАО "ЭС Востока" выделяет 250 млн руб. собственных денег, в таком же объеме будут привлечены государственные средства. Через три года, после завершения работ на объекте, город получит замкнутый цикл электроснабжения. Линии электропередачи, учитывая неудачный опыт проведения их по воздуху по улице Пушкина (тогда было немало возмущений горожан), решили сделать в кабельном исполнении, хотя это в три раза дороже.

Еще один очень важный вопрос, по которому у нас с РАО "ЭС Востока" достигнута полная договоренность, - строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ. В наступившем году РАО "ЭС Востока" выделяет первые 9,5 млн руб. на ТЭО, на 2010 год - 400 млн на проектные работы и экспертизу, на 2011-2013 годы намечена реализация проекта, который обеспечит теплом часть города, и в первую очередь микрорайон Северный.

Подушка безопасности

- Александр Анатольевич, идет очень много разговоров об экономическом кризисе. Не помешает ли он амбициозным планам города?

- Благовещенск, конечно, не сможет избежать тех процессов, которые происходят в мировой экономике. Но относительно строительства жилья я могу сказать, что в нашем городе влияние кризиса будет не так заметно, как, к примеру, в центральных регионах России. Главным образом, это связано с тем, что у нас очень велик объем долевого строительства - он составляет почти 100%, и все квартиры в новых домах раскуплены. Примечательно, что в течение последних четырех лет темпы и объемы жилищного строительства растут, а 2008 год стал рекордным - мы достигли самых высоких с советских времен показателей: в эксплуатацию введено порядка 130 тыс. кв. м жилья.

В дальнейшем, на мой взгляд, ценовая политика в отношении жилья не изменится - оно рассчитано на граждан с довольно высоким достатком. А вот что касается людей, которые не могут на свои средства приобрести квартиры, то заботу о них берет на себя муниципалитет. Порядка 25% жилья в будущем микрорайоне Северный планируется как социальное. На сегодняшний день в Благовещенске в улучшении жилищных условий нуждаются 3400 человек.

Говоря о влиянии экономического кризиса на жизнь благовещенцев, не могу не сказать о том, что он заметен прежде всего в росте стоимости продуктов питания. Регулируя потребительский рынок, стараемся держать доступные для населения цены.

75% экономики города приходится на торговлю, которой, как отмечают аналитики, грозят не лучшие времена, поэтому мы планируем увеличивать доходную базу за счет роста промышленного производства. В наступившем году предполагается ввод в эксплуатацию новых заводов, в том числе по ремонту крупной техники, и цехов, где появятся дополнительные рабочие места. Помогая предприятиям, расположенным на территории города, таким как "Амурский кристалл", "Агроцентр", делаем серьезную ставку на улучшение качества продукции, выпускаемой ими, что позволит выдержать конкуренцию на рынке и принести дополнительные средства в казну города.

Относительно трудоустройства хочу подчеркнуть, что мы предлагаем широкий спектр общественных работ. Кроме того, город испытывает большую нехватку водителей автобусов, троллейбусов, специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, условия труда там жестче, зарплата ниже, чем, допустим, в банке, но работа дает средства к существованию. По договоренности с центром занятости мы проводим обучение новым специальностям, за которое людям не придется платить из своего кармана.

В крайне трудных обстоятельствах будем включать страховой механизм - у нас создан резервный фонд, который предусматривает определенные траты. Подводя итог сказанному, я могу отметить, что Благовещенск имеет достаточно надежную подушку безопасности, которая позволит выжить в самые трудные времена.

Проверка на прочность

- В марте в Благовещенске пройдут выборы градоначальника. Партия "Единая Россия" выдвинула вас кандидатом на этот ответственный пост. Первые четыре года в должности мэра оказались очень непростыми, тем не менее многое удалось. Мы уже говорили о микрорайоне Северный, что еще вы можете отнести к своему положительному балансу?

- За эти четыре года Благовещенск стал участником многих федеральных программ. Инициатива властей, деньги центра, дополнительные инвестиции и, конечно, помощь самих благовещенцев - вот формула создания комфортного города. Квартирный вопрос для нас остается одним из самых актуальных. Для более полного обеспечения благовещенцев квадратными метрами городская администрация добилась того, чтобы стать участником федеральной программы "Жилище". При финансовой поддержке центра в Благовещенске уже ведутся работы по 20 объектам. А кроме Северного появится еще один микрорайон. Это будет комплексная малоэтажная застройка северо-западной части города в районе Плодопитомника. Стоимость проекта - 11 млрд рублей. Часть этой суммы - деньги инвесторов. Проект "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур" в 2007 году был включен в федеральную программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года". С того времени часть набережной, которая была построена в 60-е годы прошлого века, от улицы Калинина до переулка Святителя Иннокентия заметно изменилась. Ее расширили более чем на пять с половиной метров, уложили особый морозоустойчивый и водонепроницаемый бетон, поставили леерные ограждения. А этой осенью стартовал второй этап работ. В него входят строительство берегоукрепительных сооружений и реконструкция набережной от улицы Нагорной до Чайковского. Стоимость всего проекта - почти 8,5 млрд руб. К 2013 году, после завершения работ, самое любимое горожанами место станет просто неузнаваемым - здесь появятся современные административные здания, торгово-гостиничные комплексы, фонтаны.

Это, пожалуй, основное.

- А что было самым трудным?

- Очень тяжело уговорить людей на новые дела, заставить поверить, повести за собой. А с другой стороны, очень приятно сознавать, что рядом с тобой появляются единомышленники. И теперь, по прошествии нескольких лет, я очень надеюсь, что у нас создана крепкая команда, способная и дальше работать на благо любимого города.