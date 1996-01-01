www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Строительство нефтепорта идет полным ходом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строительство порта Козьмино в Приморском крае и сопутствующей ему инфраструктуры доставки на Дальний Восток и перевалки нефти идет полным ходом. Работы ведутся в круглосуточном режиме и не прекращаются ни в выходные, ни в праздничные дни.

К основным объектам относятся сам порт, припортовая нефтебаза, которая возводится на вершине расположенной рядом сопки, трубопровод, который соединит нефтебазу с пунктом железнодорожной перевалки и временного хранения нефти, а также сам пункт временного хранения и перекачки нефти в порт. К концу декабря на одновременно строящихся объектах появились новые сооружения, которые еще два месяца назад были только обозначены на местности. Это касается будущей подстанции и железнодорожной эстакады для слива нефти с цистерн. На территории будущей нефтебазы построены семь емкостей для хранения нефти, готова часть нефтепровода, который соединит нефтебазу со складом временного хранения нефти. Работа кипит и на территории самого порта Козьмино. Здесь появились первые здания и обозначились на местности другие портовые сооружения. По мнению подрядчиков, сооружение всех объектов ведется по графику.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru