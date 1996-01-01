Строительство нефтепорта идет полным ходом

Строительство порта Козьмино в Приморском крае и сопутствующей ему инфраструктуры доставки на Дальний Восток и перевалки нефти идет полным ходом. Работы ведутся в круглосуточном режиме и не прекращаются ни в выходные, ни в праздничные дни.

К основным объектам относятся сам порт, припортовая нефтебаза, которая возводится на вершине расположенной рядом сопки, трубопровод, который соединит нефтебазу с пунктом железнодорожной перевалки и временного хранения нефти, а также сам пункт временного хранения и перекачки нефти в порт. К концу декабря на одновременно строящихся объектах появились новые сооружения, которые еще два месяца назад были только обозначены на местности. Это касается будущей подстанции и железнодорожной эстакады для слива нефти с цистерн. На территории будущей нефтебазы построены семь емкостей для хранения нефти, готова часть нефтепровода, который соединит нефтебазу со складом временного хранения нефти. Работа кипит и на территории самого порта Козьмино. Здесь появились первые здания и обозначились на местности другие портовые сооружения. По мнению подрядчиков, сооружение всех объектов ведется по графику.