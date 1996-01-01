Президент запросил материалы по выборам главы Партизанска

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ познакомится с жалобами кандидатов на муниципальных выборах Приморского края, чья регистрация была отменена в ходе избирательной кампании.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", такое поручение было дано главой государства на состоявшейся в четверг встрече с руководителем Центризбиркома Владимиром ЧУРОВЫМ. В пакете материалов будут и документы по выборам в Партизанске, где в пятницу вечером сняли очередного кандидата.