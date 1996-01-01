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АТЭС во Владивостоке: коррекция или перенос?
В правительстве опровергли информацию о том, что бюджет саммита АТЭС во Владивостоке будет серьезно урезан. Тем не менее слухов на эту тему меньше не стало.
Пресс-служба премьер-министра РФ официально опровергла информацию, что бюджет мероприятия будут серьезно урезан. Тем не менее, как удалось выяснить Business FM, Минфин, который отвечает за сокращение расходов бюджета, не прочь вообще перенести саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Экономисты говорят о накопленных обязательствах и проблемах в их выполнении, сообщает "Восток-Медиа".
Пресс-секретарь премьер министра России Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что расходы на саммит АТЭС не сокращаются, а оптимизируются за счет применения передовых рыночных механизмов. Заявления прозвучало в ответ на публикации в прессе о том, что дальневосточный проект - главный кандидат на секвестр. Между тем в кулуарах Красноярского экономического форума, который назвали откровенным разговором бизнеса и власти, Сергей АЛЕКСАШЕНКО поведал Business FM об откровениях Минфина: "Заместитель министра финансов, Александр НОВАК, совершенно неожиданно для меня, например, сказал, что Минфин выступает против финансирования расходов по проведению мероприятия АСТЭС на Дальнем Востоке, которое, с точки зрения сегодняшней ситуации, - абсолютно не нужные расходы бюджета. У нас замечательный комплекс Константино-Еленинского дворца в Санкт-Петербурге, уже готовый. Приезжай и проводи в любое время все мероприятия".
Проект создания во Владивостоке центра Международного сотрудничества оценивается в 284 млрд руб. Из них более 200 - бюджетное финансирование. Мегапроект изначально попал в непростое положение - многие специалисты предположили, что есть риск не успеть к 12 году, а теперь еще кризис, и бюджетный дефицит. Ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау говорит об очередной российской проблеме - накопленных обязательствах: "Мы накапливали не столько резервы, сколько обязательства. Обязательства накапливались быстрее, чем резервы. И в этом смысле $40 за баррель 4 года назад - это было сверхнеобходимо. 40 сейчас, с учетом накопленных обязательств - это мало. Это значит, что надо резать, надо выходить на новый уровень макроэкономической сбалансированности. А это будет очень трудной задачей".
Кроме Олимпиады, которая, ясно, не подлежит сокращению, есть еще мега-проект строительства российских дорог - около 15 триллионов рублей. Есть и поменьше например программа освоения северных месторождений "Урал промышленный - Урал Полярный" - 350 млрд, а также Белкомур - железная дорога из Сибири и Урала до порта Архангельск - 50 млрд, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
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