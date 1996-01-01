Премьер: рубль обязательно укрепится

На прошедшей неделе глава правительства Владимир ПУТИН посетил Подольский центр занятости, где пообщался с гражданами, пришедшими в центр для регистрации в качестве безработных.

Одна из женщин задала вопрос о том, будет ли укрепляться рубль, на что премьер заявил: "Обязательно", а на следующий вопрос "Он не рухнет?" ответил более развернуто: "Не рухнет. Центробанк уверяет, что в ближайшее время вообще не планируется никаких изменений и нет для этого никаких предпосылок".