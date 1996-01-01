"Правое дело" ждет. Разрешения из Москвы

Пока оппозиционные партии и общественные движения страны ищут пути консолидации в борьбе с последствиями общественного и экономического кризиса, сложившегося в России, новая политическая конструкция - "Правое дело" - ждет. Чего?

Созданная на базе "Союза правых сил", Демпартии России, "Гражданской силы" новая партия, которая должна представлять, по идее, интересы среднего класса России, пассивна. Организационный период и местного отделения партии затянулся. Быть может, это тактический шаг "Правого дела"? С этим вопросом редакция "ЗР" обратилась к ответственному секретарю политсовета Приморского регионального отделения "Правого дела" Олегу ЕЖОВУ.

- Причина очень проста - отсутствие федеральной регистрации. Партия была зарегистрирована в Минюсте 18 февраля. Конференция по созданию регионального была проведена еще в декабре. Чисто юридический момент, мы ждем документов из Москвы. Партия никоим образом не устраняется от участия в текущем политическом моменте страны, на выборах разных уровней 1 марта кандидаты, подержанные "Правым делом", победили в шести регионах.

В Приморье работа по созданию работающей партийной организации идет полным ходом, продолжается тесное взаимодействие с "Деловой Россией", Лигой предпринимателей Приморья. Число членов регионального отделения на сегодняшний день 1360 человек.

- Каков социальный и возраст-ной состав приморских активистов партии?

- Люди очень разные, ведь пришли они из трех различных партий. Самое главное, что их объединяет вместе, - способность самостоятельно зарабатывать себе на существование. Это люди, которые могут и умеют работать, которым не надо чем-то помогать. Им просто не надо мешать. Среди нас много студенческой молодежи, которая всегда принимала активное участие в политической жизни и всегда имела сильную поддержку в СПС. В партию пошли предприниматели и люди бизнеса, готовые работать на благо сильной личности в сильном государстве, влились сторонники "Гражданской силы" - преподавательский состав и творческая интеллигенция, для которых слово "демократия" ценностью является само по себе, а не только с прилагательным "суверенная".

- Как вы оцениваете нарастающие политическое противостояние в Приморье и на чьей вы стороне?

- Мы на стороне рациональности. Мы на стороне населения Дальнего Востока. Мы заявляем, что нерационально повышать пошлины на ввозимые автомобили, "АвтоВАЗу" это не поможет, а Владивосток погубит. Сегодня мы уже слышим, что на автомобильном гиганте страны встал главный конвейер. События развиваются быстрее, чем можно было ожидать.

Мы реально оцениваем проблему ухудшения положения дальневосточников. Пошлины увеличивают постоянно, и нам становится всё хуже, а ведь нам и так живется нелегко. У нас не очень хороший климат, несколько миллионов людей живет за семь часовых поясов от Москвы, не хватает детских садов, нормальных дорог, нет газа, дорогое электричество и огромное количество других проблем. У нас немного радостей. Недорогие автомобили - одна из этих радостей. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Чем можно было привлечь население на Дальний Восток? Вот как раз дешевым автомобилем.

Это мнение разделяет и руководство нашей партии.