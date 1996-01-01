Евросоюз едет в Хабаровск

В последних числах февраля из Москвы пришло волнующее сообщение о том, что очередной саммит Россия - ЕС, запланированный на вторую половину мая, состоится в Хабаровске. Первым об этом официально сообщил помощник президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО.

Как рассказал представитель Кремля, российская сторона предложила Евросоюзу на выбор два российских города для организации саммита - Казань или Хабаровск. "Европейских коллег заинтересовала возможность побывать на российском Дальнем Востоке", - отметил Приходько. Больше никаких подробностей из Кремля озвучено не было.

Досье Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), вступившее в силу в 1997 г., определяет двусторонние контакты между ЕС и Россией. Они включают в себя и саммиты ЕС - Россия. Встречи на высшем уровне проходят дважды в год: в первом полугодие в России, во втором - в столице страны, председательствующей в Совете Министров ЕС. В 2008 г. саммиты проходили в Ханты-Мансийске (26-27 июня) и в Ницце (14 ноября).

По существующему регламенту, в саммитах Европейский Союз должен быть представлен главой страны-председателя ЕС, председателем Европейской Комиссии, членом Европейской Комиссии, ответственным за внешние связи, а также верховным представителем по общей внешней политике и безопасности.

Таким образом, от председательствующей в Евросоюзе Чехии возглавить саммит могут президент республики Вацлав КЛАУС или премьер-министр Мирек ТОПОЛАНЕК. Не исключено, что в составе делегации в Хабаровск могут приехать глава МИД Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ и посол Чехии в Москве Мирослав КОСТЕЛКА (по словам которого, ожидается, что саммит пройдет 21-22 мая). Также с нетерпением ждем председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, члена Комиссии Европейских сообщества Бениту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, а также верховного представителя ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьера СОЛАНУ. Ну а из Москвы, конечно, в первую очередь ожидаем Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и главу МИД РФ Сергея ЛАВРОВА.

Местные власти уже начали подготовку к проведению саммита, однако до подробностей дело пока не дошло. Руководить подготовкой к встрече на высшем уровне будет полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег САФОНОВ. В дальневосточном полпредстве сообщили, что сейчас там создается штаб подготовки к мероприятию. Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на прошлой неделе сообщил журналистам, что краевые власти уже получили официальное поручение президента о подготовке мероприятия. Он заявил, что Хабаровск готов к принятию саммита Россия - ЕС, но "в любом случае, готовиться необходимо серьезно, это лицо не только Хабаровского края, но и всей России".

Во время традиционного, раз в месяц, объезда строительных площадок Хабаровска губернатор не исключил, что в экскурсионный маршрут могут войти строящиеся и достраиваемые сегодня "краевые" объекты, такие как крытый ледовый стадион для хоккея с мячом, центр хоккея "Амур", жилищный комплекс на ул. Ипподромной, а также федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

В городском муниципалитете главной задачей считают обеспечить достойный внешний облик города, который уже неоднократно признавался одним из самых благоустроенных в России. По словам чиновников, точные объемы необходимых работ по ремонту дорог и фасадов зданий будет известен не раньше середины апреля. Однако уже сейчас городским властям очевидно: понадобятся дополнительные финансы.