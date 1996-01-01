Во Владивостоке прошло первое в этом году заседание градостроительного совета

В минувший четверг в администрации Владивостока под руководством главы города Игоря ПУШКАРЕВА прошел первый в этом году градостроительный совет, на котором было рассмотрено несколько значимых для облика города проектов.

51-й будет заложен...

Один из этих проектов - застройка второй очереди 51-го микрорайона по ул. Зейской - был признан особенно удачным и заслужил немало похвал, хотя были высказаны пожелания, чтобы был доработан ряд замечаний, призванных улучшить его. Этот проект, в частности, благожелательно был воспринят во время недавнего посещения города заместителем министра регионального развития РФ Николаем АШЛАПОВЫМ. Заказчиком проекта выступила "Дальневосточная строительная компания", а работали над ним проектировщики "ДВ Курортпроекта". Он предусматривает веерообразное расположение по южному склону сопки, спускающееся в сторону пл. Луговой, трех 17-этажных двухсекционных домов с мощной стелобатной частью, в которой предлагается устроить теплые парковки на 300 машин, и пятиэтажный общественно-бытовой центр. Проектом также предусматриваются детский сад, кафе, офис управляющей компании, открытые парковки на 50-100 машин, эксплуатируемые кровли, детские площадки и пр.

Все это должно появиться на 4 га пустующей сегодня территории западнее уже существующего каскадного жилого комплекса по ул. Зейской. Кстати, строивший его ветеран приморской стройки Иван БУЛЕНОК отметил, что созданная в прежние годы по проекту ГипроНИИ инфраструктура позволяет в дальнейшем реализовать в сторону ул. Карякинской еще две очереди 51 мк. Для этого есть мощности инженерных коммуникаций.

Предполагается, что во второй очереди 51 мк на 28 тыс. кв. метров жилья в 587 квартирах смогут справить новоселье 1 379 человек. Строиться дома будут по передовой технологии "КУБ-2,5", уже опробованной в городе на первых двух домах "Ласточкино гнездо" в районе Окатовой.

Из замечаний по проекту стоит назвать необходимость увязки его с будущим проектом внутриквартальной дороги, доработка "стыковки" существующей застройки по ул. Зейской и нового комплекса, вовлечение в проект "чужой" территории, прилегающей к его юго-западной части, доработка автомобильного подъезда к комплексу и т.д.

Надо отметить, что территория, предлагаемая к застройке, сложна для строительства. Перепад высот здесь составляет 25 метров. По этой причине в прежние годы она и осталась неосвоенной.

Игорь Пушкарев отметил, что такие проекты, имеющие смелые и хорошие решения, администрация города обязательно будет поддерживать. В частности, он обещал "подключиться по дороге и транспорту, что должно повысить инвестиционную привлекательность проекта". Дело в том, что район ул. Зейской пока что считается труднодоступным для городского общественного транспорта.

Заметим, что отношение к новой стройке жителей уже существующего каскада на ул. Зейской довольно негативное, поскольку новое строительство уже привносит дискомфорт в их жизнь и перегружает практически единственный нормальный подъезд к нему автотранспорта. Подготовка этой строительной площадки была начата еще в прошлом году, и тогда же пошли первые жалобы.

Два других проекта по разным причинам не смогли получить "добро" членов градосовета, хотя и были признаны интересными. В этом отношении хороший урок получили застройщики, пытающиеся диктовать свою волю проектировщикам и властям. Отсутствие регламентов для отдельных территорий города и утвержденных Правил застройки не оправдывает фантазии застройщиков, опирающиеся на "максимальную выгоду от проекта". И мэр, и первый его заместитель Алексей СУХОВ отметили, что не следует делать лишнюю работу в расчете на то, что разрешение все-таки будет получено. Для того же, чтобы избавить застройщиков и проектировщиков от лишней работы, администрацией будет упрощен доступ к генплану и пр. документам, которые необходимо учитывать при создании новых проектов. Это в дальнейшем должно повысить и уровень презентуемых на градосовете проектов.

Офис не прошел

Что касается проекта "Административного комплекса по ул. Суханова,5 а", то он вообще был отвергнут градосоветом. Заказчиком этой работы является ЗАО компания "Востокинвестстрой", а исполнителем - ООО "Аргус-Арт".

Виталий ВОЛЬТЕР, главный архитектор "ПромстройНИИпроекта", отметил, что необходимо вообще проработать силуэт застройки важного для города района. Этот же вопрос в контексте создания общей панорамы высотного строительства в центре города был в очередной раз поднят и другими членами градосовета.

В целом застройщику было рекомендовано вернуться к планам строительства здесь жилого комплекса и при этом "соблюсти масштаб", чтобы не перегрузить существующую застройку.

Прозвучало еще одно интересное предложение по этой территории - снести всю устаревшую застройку, комплексно проработать и реализовать новую. Однако к столь радикальному решению, вероятно, не готовы пока ни горожане, ни конкретные люди, ответственные за модернизацию городской среды.