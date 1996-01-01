Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке прошло первое в этом году заседание градостроительного совета
В минувший четверг в администрации Владивостока под руководством главы города Игоря ПУШКАРЕВА прошел первый в этом году градостроительный совет, на котором было рассмотрено несколько значимых для облика города проектов.
51-й будет заложен...
Один из этих проектов - застройка второй очереди 51-го микрорайона по ул. Зейской - был признан особенно удачным и заслужил немало похвал, хотя были высказаны пожелания, чтобы был доработан ряд замечаний, призванных улучшить его. Этот проект, в частности, благожелательно был воспринят во время недавнего посещения города заместителем министра регионального развития РФ Николаем АШЛАПОВЫМ. Заказчиком проекта выступила "Дальневосточная строительная компания", а работали над ним проектировщики "ДВ Курортпроекта". Он предусматривает веерообразное расположение по южному склону сопки, спускающееся в сторону пл. Луговой, трех 17-этажных двухсекционных домов с мощной стелобатной частью, в которой предлагается устроить теплые парковки на 300 машин, и пятиэтажный общественно-бытовой центр. Проектом также предусматриваются детский сад, кафе, офис управляющей компании, открытые парковки на 50-100 машин, эксплуатируемые кровли, детские площадки и пр.
Все это должно появиться на 4 га пустующей сегодня территории западнее уже существующего каскадного жилого комплекса по ул. Зейской. Кстати, строивший его ветеран приморской стройки Иван БУЛЕНОК отметил, что созданная в прежние годы по проекту ГипроНИИ инфраструктура позволяет в дальнейшем реализовать в сторону ул. Карякинской еще две очереди 51 мк. Для этого есть мощности инженерных коммуникаций.
Предполагается, что во второй очереди 51 мк на 28 тыс. кв. метров жилья в 587 квартирах смогут справить новоселье 1 379 человек. Строиться дома будут по передовой технологии "КУБ-2,5", уже опробованной в городе на первых двух домах "Ласточкино гнездо" в районе Окатовой.
Из замечаний по проекту стоит назвать необходимость увязки его с будущим проектом внутриквартальной дороги, доработка "стыковки" существующей застройки по ул. Зейской и нового комплекса, вовлечение в проект "чужой" территории, прилегающей к его юго-западной части, доработка автомобильного подъезда к комплексу и т.д.
Надо отметить, что территория, предлагаемая к застройке, сложна для строительства. Перепад высот здесь составляет 25 метров. По этой причине в прежние годы она и осталась неосвоенной.
Игорь Пушкарев отметил, что такие проекты, имеющие смелые и хорошие решения, администрация города обязательно будет поддерживать. В частности, он обещал "подключиться по дороге и транспорту, что должно повысить инвестиционную привлекательность проекта". Дело в том, что район ул. Зейской пока что считается труднодоступным для городского общественного транспорта.
Заметим, что отношение к новой стройке жителей уже существующего каскада на ул. Зейской довольно негативное, поскольку новое строительство уже привносит дискомфорт в их жизнь и перегружает практически единственный нормальный подъезд к нему автотранспорта. Подготовка этой строительной площадки была начата еще в прошлом году, и тогда же пошли первые жалобы.
Два других проекта по разным причинам не смогли получить "добро" членов градосовета, хотя и были признаны интересными. В этом отношении хороший урок получили застройщики, пытающиеся диктовать свою волю проектировщикам и властям. Отсутствие регламентов для отдельных территорий города и утвержденных Правил застройки не оправдывает фантазии застройщиков, опирающиеся на "максимальную выгоду от проекта". И мэр, и первый его заместитель Алексей СУХОВ отметили, что не следует делать лишнюю работу в расчете на то, что разрешение все-таки будет получено. Для того же, чтобы избавить застройщиков и проектировщиков от лишней работы, администрацией будет упрощен доступ к генплану и пр. документам, которые необходимо учитывать при создании новых проектов. Это в дальнейшем должно повысить и уровень презентуемых на градосовете проектов.
Офис не прошел
Что касается проекта "Административного комплекса по ул. Суханова,5 а", то он вообще был отвергнут градосоветом. Заказчиком этой работы является ЗАО компания "Востокинвестстрой", а исполнителем - ООО "Аргус-Арт".
Виталий ВОЛЬТЕР, главный архитектор "ПромстройНИИпроекта", отметил, что необходимо вообще проработать силуэт застройки важного для города района. Этот же вопрос в контексте создания общей панорамы высотного строительства в центре города был в очередной раз поднят и другими членами градосовета.
В целом застройщику было рекомендовано вернуться к планам строительства здесь жилого комплекса и при этом "соблюсти масштаб", чтобы не перегрузить существующую застройку.
Прозвучало еще одно интересное предложение по этой территории - снести всю устаревшую застройку, комплексно проработать и реализовать новую. Однако к столь радикальному решению, вероятно, не готовы пока ни горожане, ни конкретные люди, ответственные за модернизацию городской среды.
Новости тематики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Новости раздела
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде