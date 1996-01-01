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Очередь во власть
Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ впервые в истории страны обнародовал список высшего кадрового резерва, правда, в первую сотню не попал ни один дальневосточник. Впрочем, из других "не центральных" регионов "золотых голов" тоже немного.
Вывесив "очередь во власть" на сайт, глава государства ясно дал понять, что процесс должен стать прозрачным. Появилась надежда, что по-настоящему талантливые управленцы, даже не обладающие связями "в верхах", смогут получить хорошие перспективы для карьерного роста "не за кошелек". Как сообщили "ЗР", администрация Приморского края также намерена вскоре опубликовать свой список.
Распоряжением губернатора в Приморье была создана комиссия по отбору кандидатов и формированию резерва управленческих кадров на уровне края. В нее вошли несколько десятков человек, среди которых представители всех ветвей власти, общественных организаций, вузов и бизнеса. Возглавила экспертную комиссию вице-губернатор, руководитель аппарата администрации Приморского края Ирина СКОРОБОГАТОВА.
Как она сообщила "ЗР", по результатам работы был отобран 21 человек. Информацию передали в полпредство по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). На основе списков всех субъектов Дальнего Востока полпред составил единый реестр, который и передал в администрацию президента.
"Попасть в список "резервистов" может человек в возрасте от 25 до 50 лет, уже зарекомендовавший себя как хороший управленец, имеющий активную жизненную позицию и хорошую репутацию", - пояснила "ЗР" начальник Управления государственной гражданской службы и кадров Ирина ТАРАСЕНКО.
Вначале кандидатов оценивают по формальным критериям: возраст, образование, состояние здоровья, навыки компьютерной грамоты.
Далее претенденты проходят тестирование. Они должны показать знание экономики и политологии, основ федерального и регионального законодательства, информационных технологий и истории государства, а также литературы и русского языка. В завершение участники отбора проходят собеседование, во время которого у них появляется шанс показать свои знания в той или иной отрасли, проявить навыки, умения, установки успешного руководителя.
По итогам формируются две резервные группы: функционирования и развития. В первой - кадры, уже готовые к назначению на должность. Во второй - специалисты на перспективу, которым еще необходимо пройти дополнительное обучение или переподготовку.
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