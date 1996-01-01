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Власти России взяли на себя слишком много обязательств
В бюджете РФ на 2009 год "есть целый ряд расходов, которые можно было бы относительно безболезненно сократить", заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" бывший министр экономики РФ, глава банка "Российская финансовая корпорация" Андрей НЕЧАЕВ.
Нечаев откликнулся на заявление министра финансов Алексея Кудрина о том, что в этом году доходы бюджета сократятся на 42%, а расходы увеличатся на 500 млрд руб.
"В нынешней ситуации, когда, по разным оценкам, резервного фонда может хватить от полутора до двух лет, правительство решило пойти не по пути урезания взятых на себя обязательств, а расходования той заначки, которая была накоплена", - отметил Нечаев.
По его словам, "в последние годы наша власть взяла на себя огромное количество разного рода обязательств, в том числе, в социальной сфере, также по финансированию оборонного заказа, вообще армии, правоохранительных органов, по финансированию инвестиционных проектов".
"И политически, и психологически давать обещания очень приятно, но не выполнять их потом - очень рискованно", - считает Нечаев. Поэтому, по его словам, "для покрытия дефицита бюджета будут задействованы средства резервного фонда".
Бюджет-2009 был утвержден осенью 2008 года, он рассчитывался исходя из прогнозной цены на нефть в $95 за баррель. Бюджет должен был быть профицитным - с доходами в 10,9 трлн руб. и расходами в 9,0 трлн руб.
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