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В Комсомольске и Биробиджане переизбрали мэров
Главой Комсомольска-на-Амуре в четвертый раз избран нынешний градоначальник Владимир МИХАЛЕВ, а главой Биробиджана (Еврейская АО) во второй раз стал действующий мэр Александр ВИННИКОВ.
За кресло мэра Биробиджана боролись три кандидата: соперниками Винникова, выдвинутого "Единой Россией", были генеральный директор ООО "БИР Консалт плюс" Владимир ДУДИН (от "Справедливой России") и начальник отдела УМИГА Биробиджана, самовыдвиженец Юрий ФЕДОРАШКО. По предварительным данным, Винников победил уверенно - 67,42% голосов. На пост главы Комсомольска претендовали 4 кандидата - помимо Михалева, выдвиженца от "Единой России", в бюллетенях значились тренер по дзюдо, кандидат от "Справедливой России" Андрей КИРИЛЛИН и самовыдвиженцы, пенсионер Александр МАЦКО и муниципальный чиновник Станислав ЕРШОВ. Владимир Михалев, по предварительным данным, набрал 66% голосов при явке 37% избирателей. Всего же в Хабаровском крае избирали более 190 глав местного самоуправления, а также депутатов муниципальных образований. Всего на 2200 мест претендовали более 4000 человек. В выборах участвовали более трети избирателей.
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