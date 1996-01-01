У промышленности Хабаровского края новый министр

Губернатор Хабаровского края продолжает замены в своем правительстве. С 2 марта на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности, транспорта и связи назначен Вячеслав ШПОРТ.

Ранее этот пост занимал Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ, который продолжит работу в правительстве края. Вячеслав Шпорт родом из Комсомольска-на-Амуре и известен в крае. Дважды с 1999 г. избирался от хабаровчан в депутаты Госдумы, где работал заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.