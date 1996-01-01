Операция "Кооперация"

На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ заявил, что в отсутствие доступных для реального сектора экономики заемных средств правительство края намерено перейти к бартерным и вексельным расчетам. Поиск антикризисных мер вновь стал главной темой на состоявшемся на прошлой неделе расширенном заседании правительства Хабаровского края.

Основным докладчиком по подведению итогов социально-экономического развития края в 2008 году и определению задач по развитию экономики региона на текущий год выступил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Он указал, что за год доля убыточных предприятий в Хабаровском крае увеличилась почти на 10%, и сегодня практически каждое третье предприятие региона ушло "в минус". Одновременно растет и кредиторская задолженность предприятий и организаций: увеличившись на 19,2%, она составила 104 млрд руб. Задолженность по заработной плате, по данным краевого министерства финансов, за год выросла в пять раз и достигла 485 млн руб. Причем долги по зарплате показывает исключительно реальный сектор экономики, тогда как все начисления из бюджетных фондов выплачиваются вовремя и в полном объеме.

По словам Александра Левинталя, в краевом правительстве разработали несколько проектов для развития местной экономики в период кризиса. Так, в первую очередь, необходимо загрузить местные предприятия заказами. Во-вторых, заняться поиском рынков сбыта для готовой продукции. В-третьих, продолжать развивать межотраслевую и межрегиональную кооперацию, в том числе участвовать в тендерах на строительство объектов в регионе. В-четвертых, привлекать инвестиции и обеспечить максимальное получение денег по линии различных федеральных программ. И, в-пятых, поддерживать малый и средний бизнес.

Министр экономразвития края также отметил, что сегодня Хабаровский край зависит от завозных продовольственных товаров на 80%, и почти на 100% - по непродовольственным товарам. Он подчеркнул, что такой подход совершенно неприемлем и что необходимо уделить особую роль импортозамещению: "Надо посмотреть, какой импортный товар в крае пользуется спросом, и начать выпускать аналогичную продукцию", - высказал предложение Александр Левинталь.

Однако для развития собственного производства необходимы серьезные инвестиции, а доступ к деньгам сегодня у предприятий реального сектора экономики на практике отсутствует. "Те антикризисные деньги, которые российское правительство выделило на поддержку банковской системы страны, до экономики нашего края еще не дошли", - в очередной раз посетовал на плохую работу банковской системы Виктор Ишаев.

По его словам, в январе 2009 года объемы кредитования составили 44 % к уровню января 2008 года. "Может быть, в банках стало меньше денег? Мы посмотрели - запасы денежной массы выросли на 18%. В чем дело? Дело в том, что средние ставки по кредитам составляют около 25%. Понятно, что такие ставки не позволят ожить реальному сектору экономики. Если брать кредит под 25%, то надо иметь рентабельность хотя бы в 30%. Назовите мне вид деятельности (кроме спекуляции), где есть такая рентабельность! Что делать в этих условиях?", - вопрос губернатора не был риторическим.

В качестве способа давления на банки Виктор Ишаев озвучил идею возможного отказа от денежных расчетов и соответственно услуг банков (до тех пор, пока они не снизят ставки) и перехода региональной экономики к бартерным и вексельным расчетам. "Мы уже проходили эти схемы в условиях дефолта 1998 года. Будем выходить на правительство страны с предложением частично ввести вексельные расчеты. Эту форму мы в свое время тоже использовали", - сказал Виктор Ишаев.

Досье В 2008 г. по инициативе Совета по предпринимательству при главе Комсомольска-на-Амуре был создан информационный интернет-ресурс "Кооперация". Сайт "Кооперация" стал информационным ресурсом для руководителей предприятий города, где размещается оперативная информация о кооперативных заказах и предложениях кооперативного сотрудничества. "Биржа субконтрактов" - место встречи спроса и предложения для кооперации. В рамках программы внутригородской кооперации объёмы работ в 2008 г. составили 600 млн рублей.

Согласится ли федеральный центр с таким предложением? Между тем банковский сектор пока не готов серьезно обсуждать понижение ставок по кредитам. "Мы и рады были бы снизить ставки, но у нас есть собственная рентабельность, на основе ставки рефинансирования Центробанка. Если мы сделаем проценты ниже, банк начнет работать в убыток, ни одна коммерческая структура не может этого себе позволить", - сказали "ЗР" в одном из банковских учреждений Хабаровска.