www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Операция "Кооперация"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ заявил, что в отсутствие доступных для реального сектора экономики заемных средств правительство края намерено перейти к бартерным и вексельным расчетам. Поиск антикризисных мер вновь стал главной темой на состоявшемся на прошлой неделе расширенном заседании правительства Хабаровского края.

Основным докладчиком по подведению итогов социально-экономического развития края в 2008 году и определению задач по развитию экономики региона на текущий год выступил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Он указал, что за год доля убыточных предприятий в Хабаровском крае увеличилась почти на 10%, и сегодня практически каждое третье предприятие региона ушло "в минус". Одновременно растет и кредиторская задолженность предприятий и организаций: увеличившись на 19,2%, она составила 104 млрд руб. Задолженность по заработной плате, по данным краевого министерства финансов, за год выросла в пять раз и достигла 485 млн руб. Причем долги по зарплате показывает исключительно реальный сектор экономики, тогда как все начисления из бюджетных фондов выплачиваются вовремя и в полном объеме.

По словам Александра Левинталя, в краевом правительстве разработали несколько проектов для развития местной экономики в период кризиса. Так, в первую очередь, необходимо загрузить местные предприятия заказами. Во-вторых, заняться поиском рынков сбыта для готовой продукции. В-третьих, продолжать развивать межотраслевую и межрегиональную кооперацию, в том числе участвовать в тендерах на строительство объектов в регионе. В-четвертых, привлекать инвестиции и обеспечить максимальное получение денег по линии различных федеральных программ. И, в-пятых, поддерживать малый и средний бизнес.

Министр экономразвития края также отметил, что сегодня Хабаровский край зависит от завозных продовольственных товаров на 80%, и почти на 100% - по непродовольственным товарам. Он подчеркнул, что такой подход совершенно неприемлем и что необходимо уделить особую роль импортозамещению: "Надо посмотреть, какой импортный товар в крае пользуется спросом, и начать выпускать аналогичную продукцию", - высказал предложение Александр Левинталь.

Однако для развития собственного производства необходимы серьезные инвестиции, а доступ к деньгам сегодня у предприятий реального сектора экономики на практике отсутствует. "Те антикризисные деньги, которые российское правительство выделило на поддержку банковской системы страны, до экономики нашего края еще не дошли", - в очередной раз посетовал на плохую работу банковской системы Виктор Ишаев.

По его словам, в январе 2009 года объемы кредитования составили 44 % к уровню января 2008 года. "Может быть, в банках стало меньше денег? Мы посмотрели - запасы денежной массы выросли на 18%. В чем дело? Дело в том, что средние ставки по кредитам составляют около 25%. Понятно, что такие ставки не позволят ожить реальному сектору экономики. Если брать кредит под 25%, то надо иметь рентабельность хотя бы в 30%. Назовите мне вид деятельности (кроме спекуляции), где есть такая рентабельность! Что делать в этих условиях?", - вопрос губернатора не был риторическим.

В качестве способа давления на банки Виктор Ишаев озвучил идею возможного отказа от денежных расчетов и соответственно услуг банков (до тех пор, пока они не снизят ставки) и перехода региональной экономики к бартерным и вексельным расчетам. "Мы уже проходили эти схемы в условиях дефолта 1998 года. Будем выходить на правительство страны с предложением частично ввести вексельные расчеты. Эту форму мы в свое время тоже использовали", - сказал Виктор Ишаев.

Досье

В 2008 г. по инициативе Совета по предпринимательству при главе Комсомольска-на-Амуре был создан информационный интернет-ресурс "Кооперация". Сайт "Кооперация" стал информационным ресурсом для руководителей предприятий города, где размещается оперативная информация о кооперативных заказах и предложениях кооперативного сотрудничества. "Биржа субконтрактов" - место встречи спроса и предложения для кооперации. В рамках программы внутригородской кооперации объёмы работ в 2008 г. составили 600 млн рублей.

Согласится ли федеральный центр с таким предложением? Между тем банковский сектор пока не готов серьезно обсуждать понижение ставок по кредитам. "Мы и рады были бы снизить ставки, но у нас есть собственная рентабельность, на основе ставки рефинансирования Центробанка. Если мы сделаем проценты ниже, банк начнет работать в убыток, ни одна коммерческая структура не может этого себе позволить", - сказали "ЗР" в одном из банковских учреждений Хабаровска.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru