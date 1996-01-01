Хабаровская мэрия останется с таксистами "один на один"

Законодательной думой Хабаровского края отклонен законопроект "Об основных направлениях развития таксомоторных перевозок в крае", подготовленный Хабаровской городской думой. Доводы о том, что отмена с 2005 года в стране обязательного лицензирования перевозок пассажиров такси привела к потере контроля над перевозками, которые осуществляются частными фирмами и индивидуальными предпринимателями, а также нелегальными таксистами, не возымели действия. Краевые депутаты сослались на то, что местное самоуправление вправе само решать на своей территории подобные вопросы.