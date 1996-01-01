Благовещенцы будут общаться с властью онлайн

В администрации города Благовещенска установлен электронный информационный терминал. Как сообщает пресс-центр городской администрации Благовещенска, он позволит "повысить прозрачность деятельности городских властей и упростит взаимодействие горожан и администрации". Теперь благовещенцам не придется стоять в очереди, чтобы получить необходимую информацию, - это можно сделать в режиме онлайн.