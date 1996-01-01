Чтобы власть услышала

Чтобы извлечь уроки из уличного противостояния приморцев, "Золотой Рог" пригласил политиков Приморья за круглый стол в редакции. Какие пути есть у общества, чтобы быть услышанным властью? - так звучал главный вопрос.

На независимую площадку собрались представители основных политических партий и общественных организаций края - те, кто в политике обычно выступает по разные стороны баррикад. Как выяснилось, некоторые впервые встретились с оппонентами лицом к лицу.

Леонид ПРЕМИНГЕР, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания:

- Диалог идет, но, видимо, мы, единороссы, еще не дорабатываем. Нужно чаще встречаться за круглыми столами. Когда говорят, что с кризисом справимся к концу года, я, как экономист, не верю. Думаю, понадобится года два-три. Значит, напряжение в обществе будет нарастать. Мы, как партия власти, приглашаем всех принять участие в диалоге. У нас есть возможность вызвать на разговор чиновников любого уровня. И мы это уже делаем. Например, при региональном отделении "Единой России" работает дискуссионная площадка - Бизнес-клуб "Диалоги". На его заседаниях были уже представители власти всех уровней, разве что кроме губернатора. Причем принимаемые решения сразу идут в Законодательное собрание и администрацию Приморского края. Благодаря прошедшим дискуссиям был скорректирован закон о поддержке малого и среднего бизнеса. Приходите, поднимайте проблемы - и мы сделаем все, чтобы диалог состоялся.

Олег ЕЖОВ, секретарь Приморского регионального отделения партии "Правое дело":

- Диалог между властью и обществом идет. Но нужно активнее использовать общественные приемные, депутатские запросы. Нельзя забывать про Интернет. Главное же - необходимо наладить диалог через СМИ. Власть должна и, думаю, вынуждена будет ослабить контроль над средствами массовой информации. Ей нужно отказаться от так называемых "стоп-листов" для телеканалов, в которые занесены все неугодные власти политики. Тогда удастся наладить конструктивный диалог и людям не нужно будет выходить на улицы и перекрывать трассы. Впрочем, "Правое дело" за - акции протеста, но в рамках закона. Лично я участвовал во всех последних акциях.

Василий СТАСЬКО, "Сахалинское казачество":

- Пока власть ведет не диалог, а монолог. Вопросы народа остаются без ответа. Тяжело достучаться даже до депутатов через их же приемные. Площадки, предназначенные для диалога, не работают. Представители власти должны повернуться к людям.

Виктор ЛАВРЕНЦОВ, сопредседатель Общественной палаты Надеждинского района:

- Проблема возникла не сегодня и не вчера. Население не чувствует себя участником управления страной, хотя это право и гарантировано людям Российской Конституцией. Но даже судьи при слове Конституция начинают дергаться, а некоторые прокуроры договорились до того, что она не является законом прямого действия. О каком диалоге может идти речь?! Власть не хочет идти на диалог. Ей это неудобно и неинтересно. Президент МЕДВЕДЕВ начал ротацию кадров. Думаю, это одно из решений проблемы. Нужно объединяться, чтобы власть услышала народ.

Виталий БЕРЕГОВСКИЙ, секретарь Антикоррупционной коалиции Приморья:

- Я считаю акции протеста нормальным способом диалога общества и власти. Не надо воспринимать их как крайнюю меру. Зачатки диалога в нашем обществе есть. Но именно зачатки. Только в том объеме, какой разрешен самой властью. К сожалению, диалог начинается лишь после того, как проблема стала острой. Само общество зачастую не готово к диалогу. Для его налаживания власть должна ослабить контроль над СМИ.

Юрий ТАРЛАВИН, председатель Ассоциации военнослужащих-ветеранов:

- Диалог идет. Не знаю ни одного единоросса, который получил бы, например, квартиру только за то, что он состоит в "Единой России", или коммуниста, которого притесняют только за то, что он член КПРФ. Хочу подчеркнуть - мы боремся не с властью, а за свои права. Со многими представителями государственных органов у нас конструктивные отношения, и мы находим общий язык. Труднее всего иметь дело с прокуратурой. Ее сотрудники зачастую не хотят даже вникать в суть проблемы и занимаются отписками. Между тем в среде бывших военнослужащих настроения становятся все более радикальными. Обстановку накаляет объявленная реформа. По существующим планам только в Приморье могут быть уволены в запас 6500 военнослужащих. Мужчины в расцвете сил, в возрасте от 30 до 40 лет окажутся на улице и будут вынуждены начинать свою жизнь сначала, с чистого листа, да еще в условиях глобального кризиса.

Владимир ЕМБУЛАЕВ, член бюро Приморского крайкома КПРФ, доктор экономических наук, профессор ВГУЭС:

- При разнице в доходах между самыми богатыми и бедными в 40-50 раз какой может быть диалог?! В России сейчас классовое общество, в классовом обществе не может быть диалога. Почитайте работу Карла Маркса "Капитал". Разрешить проблемы удастся только после ликвидации правящего класса. Любым путем - или через выборы, как это сейчас происходит в Латинской Америке, или методом революции, как это было в 1917 г. И к этому сейчас Россия подходит. Увидите, что будет через два-три месяца. Задача КПРФ объединить всех недовольных. И в конечном итоге надо менять общественно-экономическую формацию, как указано в работе Ленина "Государство и революция".

Сергей ПОРХУН, заместитель руководителя Приморского регионального исполнительного комитета "Единой России" по партийному строительству:

- Судя по тому, что мы все пришли в пиджаках и галстуках, мы живем в цивилизованной стране. Мы через выборы делегируем своим представителям право решения наших проблем во власти. Это общие для всех правила. К сожалению, есть такие моменты, как, например, покупка голосов. Человек продает свой голос, потому что ему неинтересно. Это огромный провал. Наша задача - заниматься образованием населения. "Единая Россия" подписала более 50 договоров с общественными организациями, через которые и доносим свое обращение: не продавайте свои голоса, занимайте четкую позицию. Собирайтесь вместе, озвучивайте свою проблему - и приходите к нам, в "Единую Россию". Наша площадка хороша тем, что мы можем пригласить на встречу любого представителя власти как члена "Единой России" и он не сможет отказаться.

Максим ВЕДЕНЕВ, представитель общественной организации "Товарищество инициативных граждан" ("ТИГР"):

- Пока общение власти с народом идет по одной схеме. Народ кричит: "Власть, ау!" А в ответ: "Здравствуйте, предъявите ваши документы, пройдемте". К сожалению, Конституция узурпирована в угоду правящей верхушки. Правда, 13 февраля произошло что-то невероятное. Администрация Приморского края пригласила "ТИГР", и состоялся наш первый диалог. Оказывается, краевое руководство предупреждало Москву, что из-за новых таможенных пошлин без работы останутся свыше 80 тыс. человек. Но почему-то их не услышали. Видимо, слух у столицы избирательный. Мы, "ТИГР", не отдаем предпочтения какой-то одной партии, и в наших рядах есть представители всех политических сил. Мы занимаемся тем, что, с одной стороны, пробуждаем сознание людей, а с другой - стараемся, чтобы здесь не начался великий, безумный и кровавый русский бунт. Потому что люди говорят: все, надоело и надо идти, бить, громить. За квартиру площадью в 52 кв. метра нужно платить уже 8 тыс. 400 руб., а зарплата, например, старшего преподавателя МГУ им. Невельского составляет всего 5 тыс. руб. Я хожу в экспедиции, и у меня есть винтовка. Пошел прикупить патронов. А их нет в продаже. Все уже раскупили. Ситуация страшная! Диалог власти с обществом надо налаживать. Для начала нужно хотя бы создать в Приморском крае Общественную палату и начать работу с народом. И не врать людям!

Владимир ПЕТРОВ, заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю:

- Наша позиция состоит в том, что все слои населения должны быть представлены во власти. Конечно, никто власть добровольно не отдаст. Но "Единой России" нужна достаточно сильная оппозиция. Поэтому ЛДПР намерена активно участвовать в выборах всех уровней. Думаю, по результатам следующих выборов удастся создать сбалансированную политическую систему, при которой во власти окажутся представители самых разных партий. Вот решение всех проблем.

Николай МАРКОВЦЕВ, представитель "Справедливой России":

- Хочет ли власть идти на диалог с обществом? Конечно, нет. Прошедшие акции это наглядно показали. Власть предлагает нам действовать в рамках закона. Но вот, например, у нас есть закон об отзыве депутата. Однако по нему легче отозвать американского президента, чем нашего рядового депутата. Приняли Закон "О борьбе с коррупцией", но ведь выхолостили его полностью! Мы требуем прозрачности формирования тарифов. Но даже депутаты не могут получить ответ, как, на основании каких цифр они формируются. Маленький пример. У нас красивый дом построен в центре Владивостока. Жильцы сразу отключились от "Дальэнерго" и за отопление квартиры площадью 140 кв. метров платят всего 1 тыс. 200 руб. А я за свою однокомнатную квартиру площадью 46 кв. метров отдаю больше 5 тыс. руб., в которых основная составляющая - тепло. Как в таких условиях обществу вести диалог с властью?!

Татьяна КОСТЫРКА, заместитель руководителя Приморского регионального исполнительного комитета "Единой России" по идеологии:

- Ключевое слово нашей дискуссии - диалог. Я полагаю, что и обществу, и власти не прожить поодиночке. Как общество нуждается во власти, так и власти невозможно без общества. Они связаны между собой как ребенок с матерью пуповиной. Безусловно, общество разнородное, и надо работать со всеми средами: молодежью, пенсионерами, предпринимателями и другими. Мы, единороссы, идем в этом направлении поступательно. Мы много говорим с людьми. Главное - говорить откровенно, не лгать и не лукавить, тогда диалог общества и власти состоится. Я приглашаю и вас, как лидеров общественного мнения, на наши дискуссионные площадки. Мы открыты к разговору со всеми политическими силами Приморья.