В предвыборной гонке "выбили" лидера

Григорий ВЕДЕРНИКОВ окончательно выбыл из избирательной кампании на пост главы Надеждинского района. Решение муниципальной избирательной комиссии о его регистрации районным судом было признано незаконным и отменено.

Ранее избирком Надеждинского района отказал Григорию Ведерникову в регистрации, но затем краевая избирательная комиссия отменила это решение. Это возмутило другого "соискателя" кресла главы Александра ПОТАПОВА. Рассмотрев его заявление, районный суд согласился. До этого суд отменил решение о регистрации еще одного претендента Эдуарда ПОРТНОВА. Таким образом, за победу в выборах сегодня борются четверо: действующий глава Надеждинского района Олег ПИНСКИЙ, а также Александр ПРОХОРОВ, Александр ПОТАПОВ и Андрей НИКОЛЕНКО.