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Молодые пошли на штурм власти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кандидатами в депутаты и главы сельских поселений зарегистрированно 88 выдвиженцев молодежных палат Хабаровского края. Оказать им поддержку 1 марта призвал молодых избирателей Совет молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края.

Трое молодых парламентариев являются кандидатами в депутаты городских дум, 78 юношей и девушек избираются в районные, поселковые и сельские депутаты, семь человек претендуют на должности глав поселений. Наибольшую активность проявила молодежная общественная палата при собрании депутатов Комсомольского района, которая выдвинула на выборные должности сразу 20 кандидатов, молодые парламентарии Хабаровского района "выставили" на выборы из своих рядов 18 человек, из Нанайского района - 13, Солнечного района - 10 человек.

Каждый из них получил "дневник молодого кандидата", содержащий необходимый минимум информации для успешного участия в избирательной баталии.

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