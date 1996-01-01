Мэр Владивостока остался очень недоволен

Глава Владивостока Игорь Пушкарев назвал работу дорожных служб города по ликвидации послдествий сильного дождя и снегопада 13 февраля неудовлетворительной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На автомагистрали города вышло порядка 150 единиц спецтехники. Однако в выходные дни некоторые дорожные службы не проявили необходимой активности. На очистку от снега и посыпку проезжих частей города ответственные предприятия выпустили в 2 раза меньше спецмашин, чем было запланировано.

Несмотря на сложность погодных условий, по мнению мэра, подрядчики могли приложить гораздо больше усилий для того, чтобы избежать такого гололеда в проезжих и пешеходных зонах. Если и в дальнейшем коммерческие организации, с которыми заключены договора по обслуживанию города, так же халатно будут относиться к работе, техника, закупленная властями в этом году и находящаяся в управлении этих предприятий, перейдет к муниципальным дорожным предприятиям, которые будут лично отвечать перед главой города за проделанную работу.