Николай АШЛАПОВ: У владивостокцев условия лучше, чем у жителей Сочи

Всего, включая остров Русский, полуостров Назимова и район строительства моста через бухту Золотой Рог, должны переехать 509 семей. Дирекция предложила им три варианта.

- Первая схема - выкуп. Произвели оценку жилья на острове, которая, по моему мнению, была максимальной. Вы сами знаете, какое жилье на острове Русском. Так вот один квадратный метр там фирма-оценщик оценила в 70-90 тыс. руб. Это очень приличная цена. Жители могут получить деньги и переехать. Но нужно учесть - оценка действительна только полгода. В мае 2009 года придется проводить переоценку. Я вас уверяю - новая цена будет меньше. Цены снижаются, причем во всех регионах, и Приморский край не исключение. Поэтому те, кто выжидает, явно потеряют. Потом им придется винить только себя.

Второй вариант - обмен. Покупаем жилье в городе и меняем на то, из которого люди должны съехать.

Третий вариант - для тех, кто хочет остаться на острове. Мы на такой вариант пошли, несмотря на то что это очень большие хлопоты для нас. Ведь нужно найти землю, отмежевать ее, поставить на кадастровый учет, получить ее у военных, сделать проект и затем еще построить. На все это понадобится, как минимум, два года. Но, возможно, и не будем строить новое жилье. Мы рассматриваем вариант использования пустующих квартир в домах, принадлежащих военным, что будет значительно быстрее, - сказал Николай Ашлапов.

Наряду с переселением местных жителей одной из главных проблем для Дирекции стала энергетика объектов саммита АТЭС-2012. О ней при разработке планов просто забыли из-за проводившегося в то время реформирования РАО ЕЭС, а ведь без нее не обойтись. Ни одна лампочка на мостах светить не будет. Так что теперь на объекты энергетики надо найти 45 млрд руб. В условиях кризиса это весьма не просто.

Тенденция противоположная - лимиты на 2009 г. пришлось сократить на 15%. В Дирекции считают, что подрядчикам и заказчикам такая экономия по силам. Ведь в последние месяцы существенно снизились цены на строительные материалы.

Причем строители получили указание отдавать предпочтение отечественным строительным материалам и местным специалистам.

- На строительстве моста на остров Русский из 700 рабочих 320 - жители Владивостока. Я специально поинтересовался, - сообщил Николай Ашлапов. - Хотя с точки зрения правительства нет разницы, из какого региона России специалист - из Хабаровска или Приморья. Главное, чтобы россияне были заняты и наши деньги остались в стране. Но если своих специалистов не хватит, то будем привлекать из других мест. По нашим приблизительным расчетам, на строительстве объектов АТЭС должны работать примерно 56 тыс. человек. В Приморье нет даже половины от этой численности специалистов. Пока же на стройке заняты чуть более 2,2 тыс. человек.

Николай Ашлапов подтвердил, что план строительства объектов АТЭС придется менять. Но подробности пообещал сообщить лишь после того, как корректировку утвердит правительство.