Единороссы хотят построить три автозавода на Дальнем Востоке

Три российских автомобильных завода могут появиться в Хабаровском, Алтайском и Приморском краях, сообщил 17 февраля спикер Госдумы, председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, передает РИА "Новости".

"Партия приняла решение по Хабаровскому, Алтайскому и Приморскому краям. Партия будет создавать на Дальнем Востоке автомобильный завод, который будет производить и автомобили, и автобусы", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания бюро высшего совета партии. Пока были определены только площадки. На их базе может быть создан как один, так и несколько автозаводов. "Проанализировав, мы поняли, что эти регионы готовы к реализации проекта", - сказал Грызлов. Спикер отметил, что реализация проекта потребует совместного инвестирования со стороны спонсоров и самих регионов. "У нас (у партии) есть азиатский филиал в Сингапуре, которому мы поручим установление контактов с потенциальными инвесторами", - сообщил спикер.