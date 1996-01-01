Нового спикера утверждали в Москве

В понедельник, 16 февраля, депутаты Законодательной думы Хабаровского края выбрали нового председателя Анатолия ОСТРОВСКОГО взамен ушедшего в отставку Юрия ОНОПРИЕНКО. А перед этим кандидатура на пост спикера краевой думы была одобрена в Москве на заседании президиума Генерального совета партии "Единая Россия".

Как сообщил руководитель пресс-службы Хабаровского отделения "Единой России", члены президиума генсовета согласовали кандидатуру Анатолия Островского и для избрания на должность руководителя фракции "Единая Россия" в краевой думе. Выдвинули Островского на должность спикера хабаровские единороссы. Кстати, завтра, 18 февраля, ему исполнится 69 лет.

СПРАВКА. Анатолий Бенцианович Островский работает в Законодательной думе края на постоянной основе, являясь заместитель председателя постоянного комитета по правам человека, законности и социальной защите и членом постоянного комитета по социально-экономическому развитию края. Доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения. В 1963 г. он окончил Хабаровский медицинский институт и всю жизнь работал в Хабаровском крае, начиная с врача участковой больницы. С 1990 г. возглавляет кафедру терапии в ДВ государственном медицинском университете и руководит клиникой в краевой клинической больнице № 1. Депутатом избирается два созыва.