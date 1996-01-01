В Хабаровск придут снегоочистители из Японии

Хабаровску в нынешнем сезоне везет: снегопад за снегопадом. Потому визит и предложение делегации Ниигаты - японского города-побратима краевого центра были весьма кстати. Во время встречи с первым заместителем мэра Хабаровска по городскому хозяйству Андреем ВОЛОКАЖАНИНЫМ договорились о поставках снегоуборочной техники, производимой АО "Ниигата Трансис". Его руководители специально приехали в Хабаровск в зимнее время, чтобы оценить на месте, какую работу предстоит выполнять снегоочистителям, и подобрать наиболее подходящие модели, которые можно использовать и во дворах жилых дворов. Тем более закупленные несколько лет назад б/у машины исправно действуют на благоустройстве и сегодня.