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В Хабаровск придут снегоочистители из Японии
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Хабаровску в нынешнем сезоне везет: снегопад за снегопадом. Потому визит и предложение делегации Ниигаты - японского города-побратима краевого центра были весьма кстати. Во время встречи с первым заместителем мэра Хабаровска по городскому хозяйству Андреем ВОЛОКАЖАНИНЫМ договорились о поставках снегоуборочной техники, производимой АО "Ниигата Трансис". Его руководители специально приехали в Хабаровск в зимнее время, чтобы оценить на месте, какую работу предстоит выполнять снегоочистителям, и подобрать наиболее подходящие модели, которые можно использовать и во дворах жилых дворов. Тем более закупленные несколько лет назад б/у машины исправно действуют на благоустройстве и сегодня.
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