Шувалов спас школу на Русском

Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, курирующий подготовку к саммиту АТЭС-2012, в минувшие выходные дни прибыл в Приморье и собственными глазами посмотрел, как идет строительство.

Для жителей Русского визит запомнится тем, что первый вице-премьер спас от сноса местную школу. Хотя по нашей неофициальной информации Игорь Шувалов должен был определить, на какую сумму уменьшить бюджет стройки и какие объекты вывести из проекта.

Напомним, Игорь Шувалов возглавляет оргкомитет по подготовке к саммиту АТЭС-2012 и комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Основные объекты саммита будут возведены в районе бухты Аякс. Причем сооружения станут базой для Дальневосточного федерального университета. Строители возведут современные гостиницы, пресс-центр и конференц-центр, учебные корпуса и кампус, городок для профессорско-преподавательского состава, академические научные центры.

Во Владивосток Игорь Шувалов прилетел 14 февраля. По расписанию самолет должен был приземлиться в 9 ч. утра, но из-за непогоды сел лишь в полдень. Первый вице-премьер в аэропорту провел с его новым руководством совещание за закрытыми дверями.

Как известно, в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 планируется модернизировать аэропорт "Владивосток" - построить в более удобном для эксплуатации месте еще один международный терминал и реконструировать взлетно-посадочную полосу, принадлежавшую ранее военным.

Из аэропорта Игорь Шувалов отправился по местам строек обоих мостов. Затем на пароме он отплыл на остров Русский.

К этому времени солнышко хорошенько пригрело и стало по-весеннему тепло. Игорь Шувалов удивил сопровождающих его лиц, пристрастим к молодежной моде и энергией. В легкой спортивной курточке и гламурно порванных джинсах он так носился по заросшим сопкам Русского, что до седьмого пота загнал местных чиновников. Игорь Шувалов все время требовал конкретно ткнуть пальцем, где именно будут стоять здания.

Первого вице-премьера поразила местная школа №5, здание которой было построено еще в 1936 г. Игорь Шувалов счел его историческим памятником и распорядился не сносить школу. Хотя еще предстоит решить подо что же ее в дальнейшем использовать? Ведь даже сейчас в ней учатся вместо 200 учеников всего около 40, а после сноса дома №81 школьников и вовсе не останется. Главный куратор проекта подготовки к АТЭС-2012 заверил, что строители сохранят не только школу, но и Владивостокскую крепость.

- Все сооружения Владивостокской крепости будут не только сохранены, но и восстановлены и в дальнейшем поддерживаться в надлежащем состоянии. На это предусмотрены необходимые средства в подпрограмме "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР", - подчеркнул Игорь Шувалов.

Редким случаем пообщаться с чиновниками столь высокого ранга воспользовался лишь один местный житель. Другие не проявили особого интереса к гостям.

- Переговоры с жителями Русского по переселению на материк идут вполне успешно, - объяснил пассивность аборигенов источник, сопровождавший Игоря Шувалова.

Первый вице-премьер на месте оценил три варианта проектных решений будущего университета и выбрал "наиболее удачно вписывающийся в существующий ландшафт", уверяет пресс-служба администрации Приморского края.

Но с главным вопросом - секвестированием бюджета Игорь Шувалов, по нашей не официальной информации, так и не определился. Более того, участники совещаний не сумели придти к консенсусу. Поэтому высокий правительственный чиновник отказался давать комментарии даже государственному телеканалу. Вопрос отложили. Решили, что через две недели в Приморье прилетит правительственная делегация, которая и возьмет на себя ответственность за сокращение списка объектов стройки и уменьшение расходов на подготовку к саммиту АТЭС-2012.

Примечание: Игорь Шувалов покинул Приморье 15 февраля, в воскресенье. Он отправился в турне по Дальнему Востоку. По нашей информации первый вице-премьер посетит Магадан, Камчатку и затем примет участие в торжественном пуске первого в России завода по сжижению газа на Сахалине.