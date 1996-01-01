Премьер Путин: Россию избавили от шоковой терапии

На заседании правительства, прошедшем в четверг, были подведены промежуточные итоги реализации антикризисного плана. По мнению Владимира ПУТИНА, действия властей привели к весьма достойному результату: страну удалось уберечь от шоковой терапии.

"Мы обещали, что, как бы ни было трудно, никакой "шоковой терапии" не будет. Считаю, что основным результатом принятых мер как раз и стало то, что страна избежала кризисного шока", - пояснил российский премьер, добавив, что все действия властей по смягчению негативного влияния глобального кризиса на российскую экономику были прозрачными и публичными. "Они принимались в результате активного диалога с регионами, с деловыми кругами, ключевыми политическими силами и общественными организациями.

В таком же ключе, режиме мы намерены действовать и впредь", - заверил глава правительства. Об этом пишет "Утро.Ru".

Путин особо отметил, что власти дали возможность адаптироваться к возникшей ситуации всем участникам экономической деятельности и гражданам, не допустили обвальной девальвации, снизили налоги и поддержали наиболее пострадавшие от кризиса отрасли реального сектора экономики.

Дальнейшие меры потрясают своими масштабами: государство намерено увеличить капитал ВТБ на 200 млрд руб. и ВЭБа на 100 млрд рублей. При этом не исключено, что ВЭБу выделят еще 100 млрд руб. в рамках субординированного кредита. "Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуется дополнительное финансирование", - добавил Путин. По его словам, задачу по увеличению капитала этих банков предстоит решать ЦБ РФ.

Путин пояснил, что, в отличие от ситуации с частными банками, государство считает целесообразным увеличить свою долю в банках с госучастием. "Здесь речь может идти об увеличении госприсутствия в капитале", - сказал он.

Вопрос сокращения расходов бюджета на заседании правительства сегодня не рассматривался. Правда, это объясняется тем, что прогноз по макроэкономическим показателям пока не готов.

По словам главы Министерства экономического развития Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ, прогноз сейчас пересматривается в связи с тем, что были уточнены фактические данные по итогам экономического развития за 2008 год. "Мы ориентируемся на цену на нефть $41 за баррель", - отметила глава МЭР.