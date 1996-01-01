Нет выхода?

Депутаты Законодательного собрания края вторую неделю обсуждают вопрос - наступил ли экономический кризис в Приморье или еще нет. Цифры официальной статистики запаздывают, а другого источника данных для выработки контркризисных мер нет. Как и конкретных шагов по его преодолению в портфеле депутатов. Об этом рассказал в интервью "ЗР" председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания края Галуст АХОЯН.

- Четвертый квартал 2008 г. был провальным для экономики края. И на сегодняшний день нет даже предположительных цифр о реальной картине на первый квартале 2009 г. Как в такой ситуации говорить о конкретных шагах по преодолению кризисной ситуации?

- Пока у нас есть рекомендации уменьшить расходные статьи бюджета, не придумывать новые и не вносить в бюджет. Такой политики мы и придерживаемся. Дальше требуется выработать конкретный план действий. Например, есть предложение уменьшить размер коммунальных платежей. Но, чтобы оно не легло тяжелым бременем на бюджет, мое предложение - помогать только малоимущим. Тем, кто имеет доходы меньше стоимости потребительской корзины. Кроме того, в помощи будет нуждаться льготная категория граждан, получающая ряд субсидий. Пенсионеры, ветераны ВОв, труда и т.д.

- Муниципалитеты просят денег у краевого бюджета, ссылаясь на нехватку собственных средств даже на выплату заработной платы. Денег им хватит только на 9 месяцев. Каков выход?

- Мы тоже просим у федералов, денег разве бывает достаточно... У муниципалитетов есть свои полномочия, которые они обязаны выполнять. То, что им удается получить дополнительные средства из краевого бюджета, заслуга пробивных способностей руководителей. Другое дело, что они должны и сами зарабатывать. У нас кризис. А что такое кризис? Разрушение всех существующих налаженных механизмов производства. В кризисной ситуации обычно рецепты дают на тему "как выживать". Всем будет туго. Что касается бюджета, то мы еще должны порадоваться, если удастся выдержать заявленные рамки. Большой плюс для Приморья - стройки АТЭС пока не сворачивают, январские заседания правительства это подтвердили. Своими силами мы бы делали эту инфраструктуру сто лет, а дорожного строительства такого масштаба у нас могло не быть никогда.

- Но люди надеялись на новые рабочие места, а на стройках работают приезжие...

- Не только приезжие, есть много вакансий. Если бы были нужные специалисты, то кто бы захотел платить за доставку и проживание приезжих? Говорю об этом как человек, имеющий отношение к строительству и опыт привлечения работников. Сначала ищется квалифицированный персонал на месте, поскольку выгоднее иметь работника с собственным жильем. Другое дело, что в дорожном строительстве и домостроительстве местные работать не хотят. Естественно, если некем закрыть образовавшиеся вакансии, то мы вынуждены привозить людей из других регионов и иностранцев. Без иностранцев мы точно не обойдемся, требуется много рабочих рук.

- Для пополнения бюджета Хабаровский край пошел на приватизацию недвижимости и работу с земельными аукционами. Будет ли в Приморском крае применена такая схема?

- С подробностями ситуации в Хабаровском крае не знаком. Есть Земельный кодекс, по которому и осуществляется приватизация земли. Что касается недвижимости, то муниципалитеты должны продать все то имущество, которое им не требуется для выполнения управленческих функций.

- Анекдот с Владивостоком всем известен...

- Просто есть закон, а есть исполнители. Это извечная проблема российских властей, но это не повод, чтобы опускать руки и ничего не делать. Конечно, Владивосток к нам ближе, поэтому мы знаем, что тут происходит. Но то же самое имеет место быть и в других российских краях и областях. В том числе и в городе-герое Москве. Не каждый продает, и не каждый может покупать. Там тоже землю под строительство раздают. А кто ее получает? Я могу там землю под строительство получить? Никогда. Да и здесь тоже тяжело. Поэтому и стоит задача: либо бюрократия нас, либо мы бюрократию.

- А что с формированием земельного реестра?

- Есть проблемы, на Законодательном собрании мы ставили этот вопрос. Если он не будет решен, то депутаты порекомендуют губернатору другую кандидатуру ответственного. Порядок, кому и за сколько продавать, прописан в Земельном кодексе. Но жестких рамок не существует, а земля должна готовиться к продаже постоянно. Если сегодня, к примеру, готово 15 участков - их надо выставлять. При этом никто не должен получать землю просто так, она должна стоить дорого.

- Несколько лет назад для пополнения бюджета в крае выпускался облигационный займ. Рассматривался ли сейчас такой способ?

- Пока нет необходимости. Куда тратить эти деньги? Инфраструктура изношена, и сколько бы денег ни потратили, все равно мало.

- Обсуждалось ли создание рабочих мест для автодилеров?

- А сколько их у нас? Не знаете? И я тоже не знаю. Они не зарегистрированы и налогов не платят. А те субъекты малого предпринимательства, которые не платят налоги и работают "вчерную", не могут рассчитывать на помощь законодательной власти.