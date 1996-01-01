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Дружба ради власти
Вместо того чтобы, как обычно, выплескивать друг на друга ушаты компромата, претенденты на должность главы Надеждинского района Приморья планируют совместные действия и уверяют, что кто бы из них ни победил, продолжат сотрудничество и после выборов, которые назначены на 1 марта. Надеждинский феномен появился благодаря нынешнему главе района Олегу ПИНСКОМУ.
- Он и его команда сделали все, используя свое трактование закона о выборах, чтобы расчистить себе путь во власть, - заявил сопредседатель Общественной палаты Надеждинского района Виктор ЛАВРЕНЦОВ. - Районная избирательная комиссия отказала в регистрации четырем кандидатам по надуманным, на наш взгляд, нарушениям в оформлении документов. В избирательной комиссии всего лишь два члена не зависимы - представители КПРФ и "Справедливой России". Остальной состав сформирован действующей властью.
После решения избиркома в списках остались только два кандидата: действующий глава района Олег Пинский и малоизвестный в районе директор владивостокской общественной организации "Морской клуб "Анкор" Александр ПОТАПОВ.
Против нынешней власти работает сложившаяся в пригородном районе ситуация. Многие жители фактически нищенствуют. Бывшие звероводы и оленеводы, оставшись без работы, вяжут веники на продажу, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. В поселках плохо с водой и электроснабжением. Воды в домах нет, и бани давно не работают.
- Власть не занимается даже мелкими бытовыми проблемами... Люди это видят и расценивают как полное пренебрежение их интересами, - считает Виктор Лавренцов.
Именно на решении конкретных бытовых проблем местных жителей сконцентрировал свои усилия генеральный директор ООО "Региональное предприятие механизации строительного производства" Эдуард ПОРТНОВ.
Но и у других кандидатов есть свои сильные стороны. Григорий ВЕДЕРНИКОВ как глава Надеждинского сельского поселения хорошо известен в районе и был соперником Пинскому на прошлых выборах. Его козырь в том, что он давно "на земле", причем не только хорошо знает местные проблемы, но и прекрасно ориентируется во властных структурах.
Александр ПРОХОРОВ - опытный боец. Он уже возглавлял Надеждинский район, но проиграл выборы в декабре 2004 г. Олегу Пинскому. Сейчас Прохоров является депутатом местной думы. Кроме того, за ним как за председателем местного отделения еще и поддержка "Справедливой России".
Генеральный директор ООО "Восток-Гермес" Андрей НИКОЛЕНКО, по мнению экспертов, менее известен. Но как лидер местной организации ЛДПР может эффективно воспользоваться протестными настроениями населения.
У каждого из потенциальных соперников действующего главы района есть шансы на победу, полагают эксперты. Но первым делом претендентам пришлось бороться за право баллотироваться на высшую должность в районе.
На прошлой неделе, 3 февраля, они совместными усилиями провели митинг в Вольно-Надеждинском. Сельскую площадь собравшиеся заполнили до отказа. Под итоговой резолюцией подписались 420 человек.
Протестующие потребовали зарегистрировать всех кандидатов, наказать виновных в нарушении закона и распустить избирательную комиссию района. В противном случае "мы - жители Надеждинского района, не признаем процедуру выборов легитимной и демократичной и оставляем за собой право на организацию процедуры отзыва главы в соответствии со статьей 12 Устава Надеждинского муниципального района после объявления итогов выборов".
Впрочем, отстраненные кандидаты обратились за поддержкой не только к избирателям. Григорий Ведерников и Андрей Николенко подали заявления в крайизбирком, который 7 февраля провел заседание и встал на сторону кандидатов. Пришлось районной избирательной комиссии собираться в воскресенье, чтобы отменить свое решение и зарегистрировать Ведерникова с Николенко.
Двое других "отказников" подали жалобы в суд. Александра Прохорова суд уже постановил зарегистрировать. Правда, кандидату для исполнения судебного решения пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов. А вот Эдуарду Портнову суд первой инстанции отказал.
Претенденты уверяют, что они продолжат совместную работу и после выборов, кто бы из них ни победил.
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