Приморью готовят новое "государево око"

Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей ЛЕЛЮХИН с 31 января 2009 г. ушел в отставку "по собственному желанию".

- Решение о том, кто займет вакантную в Приморье должность, пока не принято, - заверил "ЗР" пресс-секретарь полпреда в Дальневосточном федеральном округе Евгений АНОШИН.

Исполняет обязанности федеральный инспектор Павел ПУЩИН. Но маловероятно, что его оставят главным по Приморью, полагают политологи. Борьба за престижное кресло еще не закончилась. Хотя тучи над Сергеем Лелюхиным сгустились именно с приходом Павла Пущина, в середине ноября 2008 г.

По нашей неофициальной информации, кандидатуру федерального инспектора с Сергеем Лелюхиным не согласовывали, и для него назначение Павла Пущина стало неожиданностью. Похоже, в обход шефа новому инспектору сразу доверили такие значимые направления, как контроль над подготовкой к саммиту АТЭС и борьбу с коррупцией.

Павел Пущин на государственной службе давно. В частности, работал в Федеральной налоговой службе, Счетной палате, аппарате заместителя министра внутренних дел, с декабря 2007 года - в администрации Президента РФ. Затем его направили в аппарат полпреда по Дальневосточному федеральному округу. Когда полпредство возглавил Олег САФОНОВ, он направил, в январе 2008 г., Пущина федеральным инспектором на Сахалин, где поручил ему контроль над реализацией приоритетных национальных проектов. Напомним, в прошлом году здесь на федеральные средства завершалось строительство жилья для жертв землетрясения в Невельске. В ноябре 2008 г. после встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ, на которой обсуждались актуальные проблемы развития Дальнего Востока, Олег Сафонов создал специальную рабочую группу "по организации взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами, ответственными за подготовку и проведение саммита АТЭС". И "в целях усиления координации этой работы, контроля исполнения поручений Президента РФ, а также борьбы с коррупцией в Приморье, полномочный представитель президента своим распоряжением назначил Павла Пущина федеральным инспектором по Приморскому краю", - сообщила 14 ноября 2008 г. пресс-служба полпреда.

И уже в декабре 2008 г. Сергей Лелюхин ушел на "больничный". В конце месяца врачи даже госпитализировали его из-за проблем с сердцем. А с больничного - сразу в отпуск, который должен был закончиться 31 января.

На отдыхе, в середине января, Сергея Лелюхина и застало приятное известие о том, что президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ 4 января приказом № 24 присвоил ему чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, который соответствует воинскому званию генерал-майор. Главный федеральный инспектор даже прибыл на работу, чтобы в кругу коллег отметить радостное событие. И вдруг заявление об увольнении "по собственному желанию"...

- Сам не знаю пока, чем займусь, - признался в беседе с "ЗР" Сергей Лелюхин.