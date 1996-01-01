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По накатанной колее
На улицах Хабаровска за неделю появилось 78 растяжек, баннеров и рекламных конструкций "сити-формата". Установлены также тумбы, щиты и планшеты для материалов о кандидатах в депутаты городской думы. Агитация началась.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на последнем заседании штаба по подготовке к выборам обсуждали готовность помещений избирательных комиссий, причем, как выяснилось, особых проблем с этим нет. Ведь выборы проходят почти каждый год, а последние, где хабаровчане избирали градоначальника, состоялись и вовсе недавно - минувшей осенью.
В Хабаровске сформировано 35 окружных и 216 участковых избирательных комиссий, каждой из которых определили рабочее место. В основном это помещения, уже знакомые по прежним выборам, хотя некоторым участковым комиссиям придется обживать и новые места. Например, в бывшем здании ДК судостроителей в Южном округе, где теперь разместился краевой Дворец культуры и спорта "Русь", избирательной комиссии места не нашлось. Основную проблему предстоящих 1 марта выборов члены горизбиркома видят в явке избирателей. Чтобы лучше информировать население, активно используются и возможности общественного транспорта - листовки, "бегущая строка", а также большие плазменные экраны, установленные в публичных местах. При этом на заседании штаба акцентировали внимание на соблюдении требований к размещению агитационных материалов. Например, запрещено это делать ближе 50 метров от входа в избирательные комиссии или помещения для голосования.
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