Чтобы стройка рядом не стала неожиданностью...

Мэром Хабаровска утвержден график проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий в феврале нынешнего года. 11 февраля горожане смогут принять участие в обсуждении проекта планировки квартала, ограниченного улицами Суворова и Малиновского в Индустриальном районе. С участием общественности 13 февраля будет обсуждаться проект планировки участка в границах ул. Степной - ул. Лазо - ул. Большой - ул. Вяземской - ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе.