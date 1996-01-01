Сессия начинается с "Открытого микрофона"

Последнее в январе заседание городской думы Хабаровска началось с вопроса председателя домового комитета по ул.Волочаевской, 21, Владимира МАЕВСКОГО: можно ли изменять распределение статей, включенных в плату за жилищные услуги, чтобы больше денег дом мог использовать на капремонт? Вопрос актуален, и ответ управдом получит в течение февраля. Такая форма работы с избирателями, названная "Открытый микрофон", существует в гордуме уже почти три года. За это время более 60 горожан смогли напрямую обратиться к сессии.