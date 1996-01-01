Напористые тележурналисты нарвались на мэрский кулак

В арсеньевской горадминистрации - скандал: в итоге конфликта между мэром Николаем ЕРМИШКИНЫМ и журналистами одного из центральных телеканалов одному из тележурналистов было нанесено телесное повреждение. Медики зафиксировали у Александра М. сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и спины.

Есть две версии случившегося: официальная представлена точкой зрения пресс-службы мэрии, неофициальная - журналистами-участниками конфликта. Согласно версии пресс-службы, в пятницу, 23 января, около 12 часов в приемную главы администрации Арсеньевского городского округа вошли двое - юноша и девушка с видеокамерой в руках. Назвавшись журналистами программы Первого канала "Человек и закон", они (не назвав своих имен и фамилий) заявили о своем желании задать несколько вопросов главе городского округа. На предложение показать редакционные удостоверения молодые люди не отреагировали.

В приемной в это время находились посетители. Однако молодые люди, не обращая на них внимания, а также на слова секретаря о том, что в данный момент в кабинете главы города идет совещание, ворвались в кабинет. Глава городского округа Николай ЕРМИШКИН попросил их покинуть кабинет и подождать в приемной. Однако журналисты начали снимать на видеокамеру главу города и людей, присутствующих на совещании. В итоге их удалось вывести из кабинета. После этого представители прессы скрылись, так и не договорившись о встрече с главой и не объяснив своего поведения.

В пресс-службе горадминитрации также сообщили, что на имя главного редактора программы "Человек и закон" Алексея ПИМАНОВА направлено письмо с просьбой подтвердить тот факт, что в Арсеньев были направлены журналисты по заданию редакции программы. В случае положительного ответа в письме указывается на действия представителей СМИ, противоречащие журналистской этике.

А вот по версии двух журналистов, один из которых получил травмы, они выполняли поручение телеканала Ren-TV. Предварительно между руководством телепрограммы и Н.Ермишкиным были проведены телефонные переговоры о предстоящем интервью. Когда журналисты появились в приемной, им сказали, что мэр занят, но отказались сказать, когда он освободится.

Поэтому они вынуждены были пройти в его кабинет, чтобы лично уточнить у мэра, когда он сможет принять корреспондентов. Войдя в кабинет с работающей камерой, журналисты обратились к мэру с соответствующей просьбой. В ответ он потребовал выключить камеру и, не дожидаясь выполнения требования, подскочил к вошедшим, сломал микрофон видеокамеры.

Журналисты направились к выходу, но в коридоре их догнали первый зам. мэра Александр ГОРБУНОВ и еще несколько неизвестных лиц, попытавшихся силой изъять кассету, так как на ней был отражен момент поломки микрофона.

В результате одному из журналистов нанесены телесные повреждения. Тележурналист Александр М., получивший травмы, подал заявление в правоохранительные органы по факту нанесения вреда здоровью с требованием возбудить уголовное дело против виновных.