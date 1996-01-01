Мэрия Комсомольска бьется за потенциал города

Три "кита" экономики Комсомольска-на-Амуре - "Амурметалл", КнААПО и "Амурский судостроительный завод" - попали в заветный список правительства, а мэрия города бьется за остальные. Предприятия не брошены на произвол судьбы, и в этом главное отличие от кризисов 90-х, считает мэр города МИХАЛЕВ. Администрация Комсомольска предоставила льготный муниципальный кредит в размере 30 млн руб. ОАО "Комсомольский завод подъёмно-транспортного оборудования". Предприятие, выпускающее 18% всех российских козловых кранов, находится сейчас в непростой ситуации и остро нуждается в средствах на первоочередные нужды.