Олег Сафонов: Кризис - состояние временное

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Олег САФОНОВ рассказал в эксклюзивном интервью дальневосточной деловой газете "ЗР" об основных итогах ушедшего года и основных перспективах жизни региона в новых экономических условиях.

- Олег Александрович, первый вопрос связан с введением ограничительных пошлин на ввоз иномарок. По Дальнему Востоку прокатилась волна протестных акций, многие надеются, что решение может быть смягчено и даже отменено. Как Вы прокомментируете это?

- Решение принято, и ничего отменяться не будет, что бы руководители некоторых субъектов, в частности Приморья, ни обещали. Популизм и реальное экономическое развитие - понятия несовместимые. Для перехода страны к инновационной экономике мы должны постоянно двигаться вперед, диверсифицировать производство, выстраивать четкие и понятные для бизнеса и власти экономические проекты. Именно поэтому и было принято соответствующее решение.

О проблемах Дальнего Востока премьер Владимир ПУТИН знает не понаслышке, об этом свидетельствуют его частые рабочие поездки в регион. Все разговоры, что пошлины подняли под прессом лоббистов, не соответствуют действительности. Кроме того, все вы знаете о преференциях, которые правительство ввело для Дальнего Востока на покупку новых отечественных автомобилей. Причем стоимость этих машин, в том числе и произведенных в России иномарок, порой ниже цены ввозимых.

Помимо прочего, данный вид бизнеса остается одним из самых криминализированных на Дальнем Востоке. Реализуются схемы контрабандных поставок иномарок, а это значит, что бюджеты недополучают налоговые отчисления, следовательно, и мы не можем принимать решения о повышении пенсий, пособий и так далее. За этими митингами и манифестациями, по данным правоохранительных органов, в том числе, стоят криминалитет и чиновники-коррупционеры.

Безусловно, есть предприниматели, которые добросовестно ведут свое дело, и уверен, что в рамках федеральных и региональных программ по поддержке малого и среднего бизнеса ситуация и у них выправится. В конце концов, в регионе реализуется масса инвестиционных проектов, и люди, которые занимаются сегодня поиском, доставкой и продажей иномарок, смогут найти себе более достойную работу с хорошим социальным пакетом и карьерным ростом.

- В своем послании Федеральному Собранию президент МЕ ДВЕДЕВ уделил большое внимание антикоррупционной работе по мерам упреждения. Каковы, на Ваш взгляд, первостепенные и наиболее действенные меры? - Поручение Президента РФ по декриминализации ДФО было дано в октябре 2007 года. В рамках его исполнения осуществляются мероприятия по противодействию коррупции, которые стали значимой частью общего комплекса мер в этом направлении. Дополнительным импульсом стали новые инициативы главы государства и принятие национального плана противодействия коррупции. О результатах уже выполненных мер могу сказать, что в 2007-2008 годах обеспечена устойчивая позитивная динамика снижения уровня преступности на ДВ. В прошлом году количество зарегистрированных в округе преступлений снизилось на 11,6%, но вместе с тем правоохранительными органами было выявлено на 28% больше преступлений против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, чем в прошлом году, в том числе на 18% больше фактов взяточничества. Так, например, в Амурской области возбуждено 19 уголовных дел по фактам злоупотреблений служебным положением и превышений полномочий, мошенничества в отношении 15 должностных лиц из правительства области. После принятия главой государства решения о смене руководства области ситуация выправляется. В Приморском крае за использование служебных полномочий осужден экс-глава Владивостока НИКОЛАЕВ. По аналогичным преступным деяниям переданы в суд уголовные дела еще на трех бывших руководителей мэрии Владивостока, возбуждены и расследуются уголовные дела по должностным преступлениям еще по трем заместителям главы города. В отношении 8 руководителей краевой администрации Приморья возбужден целый ряд уголовных дел за получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и их превышение, мошенничество и нецелевое использование средств краевого бюджета. И все же, несмотря на активную работу правоохранительных органов в Приморском крае, факты взяточничества продолжают иметь место. Это заставляет нас пристально посмотреть на то, как сегодня осуществляются в этом субъекте подбор и расстановка кадров, как проводятся в жизнь основы кадровой политики Президента РФ. Выявлены резонансные факты коррупции и в других субъектах. Так, в Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника областного департамента здравоохранения ВАСИЛЬЧЕНКОВА и начальника управления Росздравнадзора по области ВОРОНОВИЧА, которые лоббировали коммерческие интересы подконтрольных структур в конкурсах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования. В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при проведении аукциона на строительство корпуса детского оздоровительного лагеря заместителем губернатора ЧУФЕНЕВЫМ. На этом фоне озабоченность вызывала деятельность главного управления МВД России по ДФО, которая не соответствовала поставленным главой государства задачам. Результатом в начале декабря стал указ Президента РФ об отстранении от должности начальника главного управления Анатолия ЗОЛОТАРЕВА. Конечно, непосредственная борьба с коррупцией ведется на всех уровнях. На очередном заседании Совета с участием губернаторов Дальневосточного округа мы рассмотрели ход работы по реализации национального плана противодействия коррупции. - Еще в 2006 году была принята госпрограмма по переселению соотечественников из стран СНГ в Россию, в том числе на Дальний Восток. Можно ли назвать ее результативной? - Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Дальневосточного федерального округа пока реализуется в трех субъектах. Это Хабаровский и Приморский края и Амурская область. Чукотский автономный округ не будет участвовать в этой программе, еще в 5 субъектах региональные программы дорабатываются и проходят согласование в федеральных органах власти. Количество переселенцев растет. С июля 2008 года в Россию ежемесячно переселялись около тысячи человек. По данным на конец 2008 года, на Дальний Восток по программе переехал 181 соотечественник. Конечно, цифра невелика.Анализ реализации программы на Дальнем Востоке показывает, что основным препятствием для массового приезда соотечественников является слабая проработка условий предоставления им жилья. В связи с этим мной было внесено несколько предложений. В частности, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в подпрограмму ГЖС ФЦП "Жилище" в виде дополнения категории граждан - постоянно проживающих на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Механизм предоставления государственных жилищных сертификатов должен предусматривать федеральное субсидирование приобретения жилья. По распоряжению Владимира Путина к апрелю министерства и ведомства должны представить правовой акт об обеспечении финансовой и социальной поддержки переселенцев. - В Минфине РФ заявили, что регионам, особенно дотационным, а на Дальнем Востоке все такие, необходимо максимально урезать расходные статьи. Не приведет ли это к увеличению разрыва в уровне жизни центральной и восточной частей России и большему росту мигрантов с Дальнего Востока? - Проблемы качества жизни населения дальневосточных регионов хорошо известны президенту России. В ходе визита на Чукотку, Камчатку и в Магадан Дмитрий Медведев дал конкретные поручения. Основными факторами, которые сегодня сдерживают динамичное развитие региона, является слабость транспортной и энергетической инфраструктур. Понятно, что такие проблемы смогут решить лишь крупные инвестиционные проекты, основанные на инновационных технологиях. В частности, в округе возможно создание горно-металлургического комбината (ГМК) с объемом переработки 100 млн тонн сырой руды и выпуском 30 млн тонн концентратов в год. Такой комбинат стал бы одним из лидеров отрасли, ведь объем минерально-сырьевой базы черной металлургии наших регионов оценивается в 4 млрд тонн. Проект создания ГМК на Дальнем Востоке необходим для замещения истощающихся провинций в европейской части России и на Урале. Принята федеральная целевая программа по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Идет работа по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Реализуются проекты "Сахалин", "Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан", создаются особые экономические зоны, модернизируются авиационная, судостроительная и другие ведущие отрасли производства. Ведется жилищное строительство и газификация населенных пунктов Дальнего Востока. Создается федеральный многопрофильный университет. Все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в наших регионах, обеспечит привлекательные условия для создания новых рабочих мест, развития предпринимательства, рекреационной инфраструктуры. В конечном счете, даст мощный импульс для социально-экономического развития Дальнего Востока. - В условиях кризиса многие предприятия проводят сокращение штатов, растет количество безработных. При этом число иностранцев, приезжающих в Россию по рабочим визам, если и уменьшается,.. - Основными мерами по предотвращению роста безработицы являются комплектование вакантных рабочих мест (в округе около 100 тысяч вакансий), реализация активной политики занятости (общественные работы, ярмарки вакансий, временное трудоустройство), оказание содействия в предпринимательской деятельности, профессиональное обучение, переквалификация. Высокой конкуренции со стороны иностранной рабочей силы опасаться не стоит. Иностранная рабочая сила в округе в основном задействована в строительстве, лесозаготовительной промышленности и сельском хозяйстве. Иностранцы занимают, как правило, те рабочие места, где тяжелые и вредные условия труда и куда наши соотечественники идут с большой неохотой. На сегодня потребность в кадрах на таких производствах остается достаточно высокой, а квоты на иностранную рабочую силу, по состоянию на 1 декабря 2008 года, в среднем, по Дальнему Востоку освоены работодателями на 59%. Но кризис - это состояние временное, по мере выхода из него, с развитием экономики и реализацией государственных социально-экономических программ на Дальнем Востоке потребность в кадрах будет возрастать. - Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять по минимизации последствий мирового кризиса для Дальнего Востока? - Любой кризис влечет за собой не только негативные последствия. Это своего рода рубеж для перехода на новый, более качественный уровень развития экономики. Как сказал президент Дмитрий Медведев, для выхода из экономического кризиса, прежде всего, необходимо решить такие основные проблемы, как оптимизация производства, повышение производительности труда и освоение новых рынков и рыночных ниш. Последняя цель особенно актуальна для Дальнего Востока. Обширные территории и богатые природные ресурсы - это наше конкурентное преимущество.