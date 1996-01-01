Дважды два... один

Избирком Комсомольска-на-Амуре завершил регистрацию кандидатов на пост главы города и депутатов городской Думы. Выборы главы Комсомольска-на-Амуре и депутатов городской Думы пройдут в единый выборный день России - 1 марта. Как известно, в этот день почти во всех районах Хабаровского края состоятся выборы в органы местного самоуправления. "На выборах на пост главы Комсомольска зарегистрированы четыре человека, из которых двое - выдвиженцы от партий и двое - самовыдвиженцы; на места в гордуме претендует 71 кандидат, 47 из них идут по партийным спискам, остальные - самовыдвиженцы", - сообщил РИА "Новости" во вторник представитель территориальной избирательной комиссии города. В качестве кандидатов на пост главы Комсомольска-на-Амуре зарегистрированы нынешний градоначальник - выдвиженец от "Единой России" Владимир МИХАЛЕВ, тренер по дзюдо, выдвиженец от партии "Справедливая Россия" Андрей КИРИЛЛИН и самовыдвиженцы: пенсионер Александр МАЦКО и начальник планово-аналитического отдела Ленинского района Комсомольска Станислав ЕРШОВ. Мацко внёс избирательный залог в 303 тысячи 200 рублей, Ершов собрал в свою поддержку более 4000 подписей избирателей.