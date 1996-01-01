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В бюллетени занесут свыше 4000 кандидатов
30 января началась агитация по выборам в органы муниципальных образований и поселений Хабаровского края, которые должны состояться 1 марта - в единый день голосования. Регистрация была закончена вовремя - 25 января, а 26 января прошла жеребьевка бесплатного времени на местных студиях телевидения и в местных газетах. Это самые массовые выборы в крае. Из 236 муниципальных образований края выборы проходят в 232, начиная от главы района и заканчивая главами сельских и городских поселений. Выбирать будем депутатов районных собраний и районных советов, депутатов городских и сельских поселений. Особенность нынешних выборов, как отметил в интервью ИА "Восток-Медиа" председатель крайизбиркома Виктор ЦЫФРА, в том, что в них активно участвуют политические партии. Помимо главы Комсомольска-на-Амуре выбирают еще 11 глав районов. На эти должности партия "Единая Россия" выдвинула 8 кандидатов, ЛДПР - 1 кандидата, "Справедливая Россия" - 3. На 320 депутатских мест "Единая Россия" выдвинула 230 кандидатов, из них зарегистрированы - 228. КПРФ выдвинула 55 кандидатов, зарегистрированы 54, ЛДПР выдвинула 14 кандидатов, все зарегистрированы. "Справедливая Россия" выдвинула 27, зарегистрированы из них 23. Впервые участвует в выборах одно общественное объединение - Союз ветеранов Афганистана. Они выдвинули одного кандидата, и он зарегистрирован. На должность глав районов претендуют 35 самовыдвиженцев, которые зарегистрированы. На глав городских и сельских поселений "Единая Россия" выдвинула 128 кандидатов, КПРФ - только двух, а ЛДПР - 4, "Справедливая Россия" - 5. А всего на должности глав и в депутаты было выдвинуто 4175 человек, а зарегистрировано 4046 человек. Отсев, по словам Виктора Цыфра, произошел потому, что не все сумели собрать необходимое количество подписей. Часть подписей пришлось забраковать в ходе проверок, и эти кандидаты не прошли. Некоторых фамилий по указанным адресам в базе данных системы ГАС Выборы просто не оказалось. Избирательные комиссии проверили адреса в органах внутренних дел - нет таких. Как сообщили в крайизбиркоме, самым активным оказался пригородный Хабаровский район, где на 26 мест сельских поселений зарегистрировано 402 претендента - 6-7 человек на место.
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