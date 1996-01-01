Когда уйдет Сергей Дарькин?

Читатели "ЗР" обратились в редакцию с просьбой пояснить: когда же истекает срок полномочий губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА? Некоторые СМИ сообщали, что в 2009 году, то есть через четыре года после избрания, другие утверждали, что в 2010 г. - через пять лет после вступления в должность.

Напомним, 11 декабря 2004 г. в ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" внесли поправки. Вместо прямых выборов губернаторов стала действовать иная схема: президент предлагает кандидатуру главы региона, а законодательный орган субъекта Федерации голосует по ней "за" или "против". Причем губернаторам закон дал право, не дожидаясь окончания срока полномочий, добровольно поставить вопрос о доверии к себе. В таком случае президент получал возможность легально и без шума сменить главу региона, фактически чуть ли не "по собственному желанию".

Первым из российских губернаторов вопрос о доверии к себе решился поставить Сергей Дарькин. Президент оценил жест и внес его кандидатуру 28 января 2005 г. А 4 февраля 2005 г. Законодательное собрание Приморского края утвердило Сергея Дарькина на должности главы Приморского края. Таким образом, именно от этой даты и надо "плясать".

Но на четыре года его полномочия или на пять?

Ответ однозначный - на пять лет, заверили "ЗР" в правовом департаменте ЗС ПК.

- Раньше губернатора края избирали на четыре года, однако в июне 2003 г. депутаты внесли поправку в Устав Приморского края, согласно которой полномочия главы исполнительной власти увеличены до пяти лет, - пояснили правоведы.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Приморского края Сергей Дарькин наделен полномочиями губернатора на пять лет, то есть до 4 февраля 2010 года.

В дополнение нужно отметить два важных обстоятельства. С одной стороны, в соответствии с поправками в федеральном законодательстве губернатор может быть досрочно отрешен президентом от должности по собственному желанию, как случилось с Романом АБРАМОВИЧЕМ, или "в связи с утратой доверия, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей". С другой стороны, теперь для губернаторов не действует ограничение в два срока подряд, и президент имеет право назначать человека главой региона сколь угодно раз. Президент вправе и в 2010 г. внести кандидатуру Сергея Дарькина на новый срок.