Проектировкой Пушкинской депрессии займутся сибиряки

Администрация Приморья воспользовалась близостью саммита АТЭС для решения проблемы водоснабжения юга Приморья за счет Пушкинского месторождения подземных вод.

Как стало известно "ЗР", входящее в ОАО "Группа Е4" (контролируется Михаилом АБЫЗОВЫМ, бывшим зампредом РАО "ЕЭС России") новосибирское ОАО "Сибирский энергетический научно-технический Центр" выиграло конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по II этапу проекта разработки Пушкинской депрессии, госзаказчиком которого выступает департамент градостроительства Приморского края.

Проектные и изыскательские работы согласно графику планируется завершить к 31 декабря 2010 г. Стоимость контракта превышает 1,120 млн руб.