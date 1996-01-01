Протокол разногласий

Явные противоречия в позициях краевой власти и нового руководства приморской милиции показала расширенная коллегия УВД по Приморскому краю, посвященная итогам 2008 г. При этом некоторые предложения по улучшению криминогенной обстановки в регионе, сделанные приморским губернатором, кое-кому показались странными.

Цифры говорят

Порядка 600 руководителей практически всех подразделений силовых структур края - УВД, ФСБ, прокуратуры, и т.д., а также представители МВД России заслушали доклад начальника УВД по Приморскому краю генерал-майора Андрея НИКОЛАЕВА. Уточним, сам Андрей Александрович вступил в должность 7 октября 2008 г., прибыв из Санкт-Петербурга, так что отчитываться ему пришлось больше за своего предшественника.

Согласно докладу, в прошлом году темпы роста преступности в регионе хоть и снизились на 14,5% по сравнению с 2007 г., но ее уровень по-прежнему остается высоким. По количеству совершенных преступлений по России Приморье занимает 17-е место из 89. По-прежнему не радует ситуация во внешнеэкономической деятельности (+10,9%) и в лесной отрасли (+21,1%), хотя в целом экономические преступления в прошлом году показали снижение темпов на 9,8%. Уровень раскрываемости составил 45,7%. При этом Николаев особо отметил высокую степень латентной организованной экономической преступности, а также слабую работу участковых. По его мнению, в настоящее время участковые сильно отвлекаются на выполнение второстепенных задач, в то время как им свои усилия нужно направить на курирование ранее судимых граждан. Давно установлено, что большая их часть вновь возвращается к преступному промыслу.

В качестве примера был озвучен случай задержания ранее судимого за кражи мужчины во Фрунзенском районе Владивостока, после чего количество зарегистрированных квартирных краж на этой территории резко снизилось.

После доклада экс-руководитель приморской милиции, назначенный в октябре прошлого года вице-губернатором Приморского края, Николай ВАЧАЕВ попытался получить ответ в виде цифр, уже озвученных в докладе. На это нынешний начальник УВД по Приморскому краю отметил, что у них разные подходы к статистике: нужно не манипулировать цифрами, а бороться с преступностью и менять отношение к милиции среди населения.

Личный состав слушает

Критику в адрес милиции высказал Сергей ДАРЬКИН. Приморский губернатор упрекнул Николаева в том, что неправильно расставляются акценты в правоохранительной деятельности. По его мнению, нужно сделать упор на новые технологии, например системы видеонаблюдения на улицах города. В тех населенных пунктах России, где это было реализовано, уровень преступности снизился, не то что у нас. При этом губернатор озадачился вопросом о сети камер видеонаблюдения, которая должна была покрыть Владивосток еще год назад. Этот вопрос скорее был адресован бывшему руководителю УВД, но Николай Антонович скромно промолчал.

Губернатор также посетовал по поводу большегрузных автомашин, которые до сих пор передвигаются по Владивостоку в дневное время суток, несмотря на запрет, внесенный думой города в декабре. Доводы Николаева о сомнительной законности принятого нормативного акта (по мнению экспертов, муниципальный акт нарушает конституционные права сотрудников организаций и предприятий Владивостока беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью и причиняет материальные убытки организациям, осуществляющим поставку и перевозку грузов с использованием большегрузных автомашин) губернатор не стал слушать.

При этом сразило прямо-таки наповал предложение Дарькина об упразднении целого подразделения УВД по Приморскому краю - Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке. По его мнению, управление из рук вон плохо работает. Для убедительности был приведен пример с жутким состоянием игорного бизнеса. Между тем, как поговаривают в правоохранительных структурах, теневой игорный бизнес курируют как раз люди, приближенные к краевой власти.

Справедливы были претензии по поводу работы инспекторов по делам несовершеннолетних. Идею развил заместитель начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России Николай ТРИФОНОВ, который предложил ввести инспектирование сразу с детского сада. Насколько справедливо было последнее замечание - большой вопрос.

От московского начальника досталось краевому УВД и за акцию протеста автомобилистов. По его мнению, приморская милиция плохо борется с экстремизмом, и, можно сказать, нам просто повезло, что митинг автодилеров не стал повторением греческих беспорядков. Критику за акцию протеста автомобилистов Андрею Николаеву приходится выслушивать не в первый раз. Ранее ее высказал премьер-министр Владимир ПУТИН. Эксперты считают, что это могло стоить Николаеву должности, хотя среди силовиков и сегодня бытует молва, что он может покинуть свой пост и.... пойти на повышение. В МВД России, мол, есть вакансия, занять которую у нынешнего начальника приморского УВД есть все шансы. Как отметили сами правоохранители, на коллегии отчетливо проявились противоречия во взглядах руководства УВД и краевой власти на роль правоохранительной системы в крае.