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Единороссы обещали горнякам помочь прокурорами и чекистами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пять приморских горнодобывающих предприятий стоят. Около 6-7 тыс. человек, включая членов семей работников ГОКов, страдают из-за проблем в отрасли.

17 января во Владивостоке в здании краевого комитета профсоюзов состоялось первое заседание антикризисной группы, созданной по инициативе партии "Единая Россия". Темой этого заседания стало рассмотрение дел в горнорудной отрасли края, попавшей в наихудшие экономические условия из-за мирового финансового кризиса.

В работе совещания приняли участие депутаты Госдумы Руслан КОНДРАТОВ и Михаил ТАРАСЕНКО, одновременно являющийся председателем горнометаллургического профсоюза России, депутатом ЗСПК, и другие.

Надо отдать должное организаторам, совещание прошло динамично, хотя тема была достаточно острой. Началось оно с доклада председателя краевого горно-металлургического профсоюза Леонида СИНЕВИЧА о текущем состоянии дел в отрасли. Но, предваряя его, приведем слова Михаила Тарасенко:

- Легко быть правящей партией на этапе экономического роста и гораздо сложнее - на этапе кризиса. Но партия не снимает с себя ответственность, за все происходящее. В ней созданы четыре антикризисные группы по разным наиболее социально уязвимым направлениям, а именно, по работе с пенсионерами, с обманутыми вкладчиками и дольщиками, офисными служащими, и по взаимодействию с профсоюзами. Задача этих антикризисных групп не тушить, а предупреждать пожары.

- Эту ситуацию предвидели представители компаний и профсоюзы края еще в середине года. Так что реагировать надо было тогда, а сейчас как раз-то придется тушить пожары. Самая болевая точка в отрасли - это ООО "Русский вольфрам" (пос. Светлогорье), который не работает почти год. И главный нерешенный вопрос - что делать с ним дальше. Есть предложение - настаивать на смене собственника, но пока кандидата не удается найти. Собрание коллектива, прошедшее 11 января, решило обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека и в Генеральную прокуратуру РФ. Стоит ООО "Ярославская ГРК", руководство уверяет, что предприятие будет работать, но из-за снижения заказа планируется переход на неполную рабочую неделю. Стоит ОАО "Дальполиметалл", где последняя зарплата выплачена только за октябрь. Даже показательные предприятия - "Приморский ГОК" и ГРК "АИР", где ситуация лучшая в отрасли, из-за падения спроса тоже остановлены.

Представитель краевой администрации, курирующий горнорудную отрасль, Виктор Старченко добавил, что в целом на пяти предприятиях отрасли на начало года было занято 5634 человека, на сегодня кадровые потери из-за простоев и невыплат зарплат составили 2%. Немного, делает вывод чиновник.

Досье

Уровень средней зарплаты в отрасли вырос за прошлый год всего на 8% - с 13700 до 14800 руб. и не покрывает инфляцию. Самая высокая заработная плата сохранялась у "Приморского ГОКа". Выпуск товарной продукции ГОКов в физическом объеме в прошлом году сократился незначительно по сравнению с 2007 г. - на 3-5%, но при этом из-за падения цен на металлы суммарный доход в отрасли снизился на 30% - с 4,5 млрд до 3,1 млрд руб. Больше других пострадал "Дальполиметалл", доходы которого упали с 1,6 млрд руб. в 2007 г. до 600 млн в прошлом. Все это, естественно, отразилось на уровне отчисляемых отраслью налогов, которые составили в прошлом году 81% к 2007 г.

Теперь о том, что, по мнению Старченко, необходимо сделать для поддержки отрасли и что со своей стороны может сделать администрация.

- Во-первых, от имени администрации в правительство отправлено письмо с просьбой обеспечить госзаказом вольфрамдобывающие предприятия, что позволит платить зарплату и налоги в бюджет. Вопрос этот может быть рассмотрен в правительстве 30 января. "Приморскому ГОКу" оказана помощь в переговорах с энергетиками, перед которыми у предприятия есть задолженность. Ожидаем, что он в феврале запустится, т. к. получил заказ от японцев на шесть вагонов концентрата. Пытаемся получить госзаказ для "Дальполиметалла", но даже если это и получится, технологически комбинат сможет заработать только к апрелю. Значительно снижены текущие заказы на флюоритовый концентрат "Ярославской ГРК", есть подтверждение лишь на 5-6 тыс. т. Помогаем предприятию получить долги с "Примтеплоэнерго" на сумму более 40 млн руб. за отопление поселка, кроме того, с ним должен расплатиться "РУСАЛ", это еще 10 млн. По большому счету, - заключает Виктор Старченко, - непонятной остается лишь ситуация с ООО "Русский Вольфрам" и судьба пос. Светлогорье. Мы подытожили обещания собственника и предложили ему либо выполнить их, либо продать предприятие другому собственнику, но ответного предложения не получили.

На прощание Тарасенко пожелал всем успеха и пообещал, что поможет привлечь органы прокуратуры, а возможно, и ФСБ, к расследованию дел на ООО "Русский вольфрам".

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