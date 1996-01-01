На пост главы Находки претендуют пятеро

Пять кандидатов выдвинуты на должность главы Находкинского городского округа, выборы которого назначены на 1 марта 2009 года.

Три кандидатуры идут на выборы от политических партий - это действующий глава города Олег КОЛЯДИН от "Единой России", замдиректора детского лагеря "Альбатрос" Александр МАРИНЕЦ от ЛДПР, начальник района электросетей компании "Находкинская электросеть" Вячеслав ОЛЕЙНИК от Компартии. Двое кандидатов являются самовыдвиженцами: начальник юротдела городской думы Олег КУТНЯШЕНКО внес денежный залог, главный бухгалтер компании "Агентство Г и Р" Анна НАГОРНОВА предоставила подписи.