Коммунисты из Госдумы предложили собирать в ДВФО леворульные авто

Возможностью строительства на Дальнем Востоке автозавода для производства леворульных автомобилей начали активно интересоваться в Государственной Думе РФ.

В частности, в ходе заседания Госдумы 21 января депутат Сергей ОБУХОВ (КПРФ) выступил с протокольным поручением профильным комитетам Госдумы в связи с рассмотрением в весеннюю сессию законопроекта, посвященного проблемам развития города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, запросить в Правительстве РФ информацию о реализации ФЦП по развитию Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года, плана развития Владивостока, а также информацию "о возможности строительства в регионе автосборочного завода для производства леворульных автомобилей". Обухов отметил, что инициативу по созданию такого завода публично поддерживают представители "Единой России".