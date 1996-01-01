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В Приморье планируется создать два новых города
Губернатор Сергей ДАРЬКИН рассмотрел схему территориального планирования Приморского края. Документ разработал институт градостроительного проектирования "РосНИПИ Урбанистики" (Санкт-Петербург).
Как доложил директор института Владимир ЩИТИНСКИЙ, документ представляет собой комплексную оценку территории края. Он дает территориальную проекцию основных направлений развития Приморья на долгосрочную перспективу с учетом его геополитического значения.
Схема определяет территориальное размещение объектов регионального значения с учётом предстоящих значимых событий и долгосрочных перспектив развития края: проведения саммита АТЭС 2012 года, создание Дальневосточного федерального университета, формирование Владивостокской агломерации, строительство в Приморье новых современных производств, нефте- и газопровода, организацию игорной зоны, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики.
Разрабатываемая региональная система расселения предусматривает создание новых градостроительных узлов. Градообразующей основой для них станут перерабатывающие предприятия новейших технологий (нефтехимия, лесопереработка, газохимическая отрасль, цветная металлургия, первичная переработка минерального сырья). Вероятными районами образования новых городов станут: в центральной части края - район Новочугуевка-Арсеньев и в северной части - район Новопокровка-Богуславец.
Сергей Дарькин одобрил схему территориального планирования Приморского края. "Документ необходим и для устойчивого развития Приморья, и для привлечения в край инвесторов", - отметил губернатор. Теперь схема будет направлена на согласование в Правительство РФ.
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